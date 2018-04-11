越南營建機電廠佳日籌劃返台IPO 擬2020年Q3完成上櫃掛牌

在以越南為主的中南半島台商營造機電大廠佳日建築機電公司，今 (11) 日與中國信託證券簽約輔導上櫃，佳日總經理簡瑋廷指出，該公司預計 2020 年第 3 季掛牌上櫃，且預計上櫃當年達成年營收 20 億元的營業規模，較目前成長約 3 成。

同時，佳日公司目前正就各控有的子公司進行整合中，簡瑋廷指出，佳日預計在上櫃當年的股本為 800 萬美元 (約新台幣 2.34 億元)。

佳日公司成立於 2004 年，企業總部位於越南同奈省龍城工業區，主要業務為提供整廠系統設計規畫，因應該公司客戶多元需求，佳日公司成立 14 年來逐步擴張業務項目，自原有生產住宅用電盤生產線，亦涉足各類生產工廠建廠、電盤銷售與水電工程承包業務，從強弱電、營造、消防等工程，建構一條龍式全方位服務，簡瑋廷指出，目前佳日也投入環保綠建築、AI 智慧製造、電子業的工業 4.0、無塵室廠房的營建工程。

佳日公司業務範圍涵括越南全區，服務客戶包含台灣知名企業如台塑 (1301-TW) 河靜鋼廠、寶成 (9904-TW) 集團、儒鴻紡織 (1476-TW)、南緯實業、遠東集團等，並積極進行在地化經營；同時，隨著佳日北越分公司設立，事業體發展日漸擴大，除深耕越南外更擴及其他東南亞國家，包括柬埔寨、印尼、緬甸等地，佳日董事長簡永昌指出，佳日也隨著寶成拓展生產的腳步赴緬甸建廠，也為鴻海 (2317-TW) 旗下的夏普規劃在北越的建廠事宜。

佳日董事長簡永昌 (中)、總經理簡瑋廷 (左) 及副總簡瑋宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

中國信託證券表示，根據去年駐越南代表處經濟組之「台商對越南投資情形」專題報告，越南擁有製造業優勢及相對低廉之勞動力成本，吸引許多臺灣企業前往擴展投資領域及進行大型擴廠計畫，臺灣對越南投資金額從 1992 年近 10 億美元，至 2017 年已達 309 億美元，成長近 31 倍。

同時，台商赴越南設廠的產業，也有從傳統產業走向科技產業的趨勢，也讓佳日繼續升級投入包括工業 4.0、無塵室廠房的營建業務。