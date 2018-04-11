〈台北汽車零配件展〉概念股發燒 宏旭、百達股價加足馬力衝

「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台灣國際智慧運輸展」、「台灣國際機車產業展」和「台灣國際汽車改裝暨維修保養展」今 (11) 日開展，相關概念股再次受到買盤注意，尤其是 3 月業績亮眼者更受到多方追捧，汽車零組件業者宏旭 - KY(2243-TW) 攻上漲停鎖死，百達 - KY(2236-TW) 漲逾 4%。

宏旭是汽車車身模具製造商，主要布局中國市場，近來也積極切入中東和俄羅斯等新興市場，除了可提供一條龍整合製造外，競爭利基在客戶設計車身時即共同開發，藉此鞏固與客戶的合作關係並建立起產業進入門檻。

在全球車市穩健成長下，宏旭 3 月營收創歷史次高達 3.41 億元，激勵買盤再度搶進。

百達則指出，以主要客戶大眾在中國市場的保值率和養車成本皆較其他車企為低來看，預期 10 款 SUV 新品將成為未來 3 年主成長動能，並將比中國自主品牌更勝優勢，而百達受惠於 MQB 平台零件模組化、共用化趨勢，後市成長動能無虞。

百達受惠於今年沖壓機台客戶訂單持續湧入，3 月合併營收創單月新高，百達樂觀看待後續還有再創新高的機會。

另一方面，怡利電 (2497-TW) 表示，正積極朝 ADAS(先進駕駛輔助系統) 和抬頭顯示器發展，除打入大陸江淮和吉利汽車供應鏈，也取得歐洲福斯汽車合格供應商認證，預計大陸車廠下半年開始出貨，力拚今年轉虧為盈。