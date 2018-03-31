〈多元上市條件上路〉上市櫃方案出爐 力抗陸股磁吸 今年IPO目標上百家

鴻海子公司富士康工業互聯網 (FII) 火速獲得大陸證監會核准掛牌，引發外界擔憂台商赴陸上市出走潮，證交所、櫃買中心今 (31) 日發布多元上市條件，開放大型無獲利企業也可以上市，以為對抗陸股磁吸效應，金管會今年新增 IPO 目標家數為上百家，要力抗陸股磁吸效應。

證交所與櫃買中心今日分別公告上市條件，其中證交所公告新增二種大型無獲利的企業，可以申請上市，分別為：

一、市值達新臺幣 50 億元以上：最近 1 年營業收入大於新臺幣 50 億元且較前 1 年度為佳，最近 1 年營業活動現金流量為正數，淨值占實收資本額 3 分之 2 以上。

二、市值達新臺幣 60 億元以上：最近 1 年營業收入大於新臺幣 30 億元且較前 1 年度為佳，淨值占實收資本額 3 分之 2 以上。

櫃買中心中心也新增「申請時最近期淨值達 6 億元以上且不低於股本 2/3；最近一個會計年度來自主要業務營業收入達 20 億元以上，且較前一個會計年度成長；最近一個會計年度營業活動現金流量為淨流入」的財務指標組合，作為多元新上櫃條件。

金管會日前指出，訂定無獲利企業可以上市櫃，是為利吸引國內外大型企業來台掛牌，並責成證交所與櫃買中心成立專責服務窗口，尋找並輔導符合資格條件的企業申請上市櫃。

金管會指出，多元上市櫃條件將與現行的上市櫃條件並行，沒有限制新創產業才能適用多元上市櫃條件，也就是企業只要符合上市櫃條件其中一個情境就可申請掛牌。

另外，對於今年企業 IPO(首次公開發行) 家數目標，金管會主委顧立雄先前訂下上市、上櫃各 30 家，興櫃 35 家，若外加去年考慮匯率因素遞延掛牌的企業，並且透過今天多元上市法規的鬆綁上路後，金管會估計上市、上櫃與興櫃掛牌數今年要新增百家不是問題，力抗陸股磁吸。