蘋果做成了一件大事：所有公司業務都使用可再生能源

摘要：周一，蘋果宣布，其全球 43 個國家和地區的零售店、辦公室、數據中心以及託管設施實現 100% 由清潔能源提供能源。包括和碩、廣達在內的 23 個蘋果供應商也參與蘋果的環保生產行動中。

周一，蘋果公司宣布，蘋果公司全球的工作地點的能源供應已經完全實現由清潔能源供能。

在周一的聲明中，蘋果指出，其全球 43 個國家和地區的零售店、辦公室、數據中心以及託管設施實現 100% 由清潔能源提供能源，在去年，清潔能源的供能比例為 96%。

蘋果列舉了他們在這方面作出的具體例子，當中包括有去年落成啟用的 Apple Park 總部為北美最大的 LEED 白金認證的辦公建築，安裝有 17 兆瓦特電力的太陽能屋頂，而在中國跨越 6 個省內，蘋果有超過 485 兆瓦特的風力和太陽能項目來幫助上游製造商的供電，其它美國本土、日本、新加坡等地都有蘋果採用太陽能供電的設施。

製造過程是蘋果碳排放的主要來源，大約 3/4 的碳排放來自蘋果產品的製造工程。因此，蘋果還聯同其製造供應商在生產蘋果產品時，做到 100% 的清潔能源。在 2017 年中，蘋果的這類行動減少了 150 萬公噸溫室氣體排放，目前參與到環保生產的蘋果供應商將增加到 23 個，這次新增了和碩、廣達在內的 9 家供應商。

出於成本和氣候變化的考慮，使用清潔能源在矽谷非常流行，矽谷巨頭也是清潔能源的大買家。

上周，谷歌稱，該公司已經有足夠的清潔能源來支持其全部需求。

美國媒體 Axios 指出，蘋果這一步意味著科技巨頭將進一步從可再生能源中直接獲得電力，而不是通過排放交易或者碳補償等方式來參與減排。

對蘋果來說，其能源供應者顯得尤其重要。目前，蘋果正在丹麥建造兩個完全依賴可再生能源的數據中心。在全球，蘋果有 25 個正在營運的可再生能源電站，未來還將再建 15 個。當這些發電站全部建好時，蘋果的可再生髮電量將會達到 1.4 吉瓦時。

此外，前不久，美國國家環保局（EPA）建議廢除清潔能源計劃，這一計劃是歐巴馬政府應對氣候變化的核心法規。上周，蘋果已經正式向 EPA 提交反對廢除這一法規的申請，由此，蘋果也成為首個公開反對此提案的大型公司。

蘋果認為，EPA 建議廢除這一法規將增加蘋果及其合作製造商的投資不確定性。

『新聞來源／華爾街見聞』