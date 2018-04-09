蘋果5月1日公布Q2財報 花旗：恐難延續Q1力道 iPhone銷量難護盤

蘋果今年第一財季創下季度營收 883 億美元、年成長 21% 的記錄，在分析師還想弄懂蘋果公司怎麼有辦法賺這麼多錢的時候，蘋果 5 月又即將發布第二財季的財報了，估計蘋果第二季營收介於 600 億美元至 620 億美元區間。

蘋果更新了網站的投資者關係頁面，宣布將於 5 月 1 日週二公布今年第二財季的財報，在 Q1 創下驚人 7730 萬支 iPhone 的銷售紀錄後，Q2 財報將可一覽 iPhone 8、8 + 和 X 的後續銷售力道。(但 Q1 的銷售數據仍不及蘋果原本的預期）

蘋果公司 Q2 財測包括，營收預計介於 600 億美元至 620 億美元區間，毛利率 38%-38.5%。如果蘋果能達到這個目標，就打敗了去年同期的獲利表現。

在 iPhone X 發布後，蘋果 iPhone 的銷售均價也因為技術提升而漲價。但分析師紛紛認為，倘若蘋果 iPhone 持續像這樣子漲價，恐怕會招來厄運，雖然目前還沒看到蘋果旗艦手機訂定高價的負面影響。

以今年 iPhone 系列手機來說，iPhone X+ 是蘋果公司推出的最大尺寸手機，擁有 6.5” OLED 螢幕（與 iPhone 8+ 同樣尺寸），入門款就要價 999 美元。但下一代手機可能只要價 899 美元，因為蘋果的未來機種打算降低成本同時升級功能。

然而，花旗分析師認為，iPhone 的銷售量恐怕不再是幫蘋果護盤的好牌了，因為蘋果 Q2 恐難維持 Q1 的銷售力道，尤其是在蘋果減產且 iPhone 銷量下滑的情形下。

在考量股價的前提下，蘋果高層有一些選擇可以確保股價上漲或保持穩定，他們可以利用因為稅改而自海外匯回的現金進行併購交易，但是現在越來越明顯，蘋果公司不會朝這個方向走，因此花旗分析師 Jim Suva 和 Asiya Merchant 認為，蘋果會在即將公布的財報中，將其「資本收益計畫」增加 1000 億美元。

「蘋果在上回財報後的電話會議上令人意外的表示，計畫將現金淨額分布在資本收益和併購上。我們目前模擬總額為 1000 億美元的資本收益授權至 4000 億美元。」分析師 Jim Suva 和 Asiya Merchant 認為，50% 的回購計畫會用於未來兩年的股票回購，這會讓蘋果股價再下跌 9.5%。