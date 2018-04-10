重債壓身 美國千禧一代紛紛「推遲人生大事」

摘要：美國千禧一代負債纍纍。美國廣播公司 NBC 和 GenForward 調研指出，75% 負有債務，25% 的債務高達 3 萬美元。在此壓力下，結婚、生子等人生大事被推遲。

隨著美國千禧代（18 歲至 34 歲）逐漸成為就業市場的主力軍，他們不容樂觀的財務情況引起了關注。

在一項針對美國千禧代財務狀況的調研中，美國廣播公司 NBC 和 GenForward 指出，75% 的千禧代負有債務，信用卡債務是最常見的債務負擔。在債務的壓力下，許多千禧代「推遲人生大事」。

該報告指出，在受訪者中，75% 的人負有債務，25% 的人負有債務超過 3 萬元美元。其中，11% 的人負債更是高達 10 萬美元。與之形成鮮明對比，僅有 23% 的人沒有負債。

在高築的債台下，許多人不得不推遲「人生大事」。報告指出，14% 的受訪者推遲結婚，16% 的受訪者推遲生孩子。長期以往，千禧代的家庭結構將發生變化。

值得注意的是，千禧代的儲蓄傾向普遍不強。據調查，僅有 30% 的人擁有 1000 美元以上的個人存款，而多達 24% 的帳戶餘額空空如也。

這意味著，在去槓桿的宏觀環境中，由於缺乏個人存款的護城河，千禧代極有可能會「窮」無所依。

然而，千禧代對未來普遍「保持樂觀」。報告指出，對於找到好工作、償還學生貸款、過上想要的人生，58% 的受訪者表示信心滿滿。

『新聞來源／華爾街見聞』