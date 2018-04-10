兩岸無塵室廠需求增溫，聖暉Q1業績歷年同期最佳

【財訊快報／李純君報導】聖暉工程 (5536) 公布 2018 年 3 月合併營收達 11.9 億元，較上月及去年同期分別成長 53.94% 及 0.87%；累計 2018 年首季合併營收達 30.3 億元，較去年同期成長 10.44%，創歷史同期新高記錄。聖暉表示，受惠兩岸半導體、光電及面板廠擴廠動能持續，帶動主要客戶對於無塵室及機電工程等需求強勁，挹注聖暉 3 月及首季營收表現繳出亮麗的年成長佳績。聖暉擴大不同產業領域的接單範圍，在高客戶黏著度帶動下，創造公司訂單能見度保持一定的水準之上，並對整體營運帶來正面的挹注。



近年來中國政府為大力扶植半導體、光電及面板等產業提升自製率，祭出更多相關補助及稅務優惠政策，加速半導體產業的晶圓廠以及面板產業大廠皆積極擴建 8 吋及 12 吋晶圓新廠、OLED 新產線等的投產計劃，無虞提供相關設備及工程業者有利的銷售接單環境。



聖暉指出，近年來公司也運用集團在專業廠務空間設計規劃及水 / 氣體 / 化學供應系統設備技術的競爭優勢，致力提升在中國地區的接單表現，今年首季中國地區的營收比重已提升，隨著中國主要半導體、光電及面板大廠客戶擴大資本支出投入新廠及產線增建的需求，將有助於聖暉集團於中國地區接單表現，創造整體營運持續成長的態勢。



展望 2018 年第二季，聖暉看好中國半導體及面板產業市場規模在未來兩年仍保持成長趨勢，帶動無塵室及機電工程的需求明顯增溫不變，推升聖暉整體營運長期穩定的成長動能，再者，聖暉除了切入包括機電工程、環保節能綠色相關的整合系統等其他業務發展項目外，更積極開拓新客戶的合作機會、開發更多整合多元技術應用的領域，以期在新客戶、新技術服務雙引擎挹注下，持續提升在手訂單的業績成長，帶動聖暉整體營運新一波的成長動能。







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