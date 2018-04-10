台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月10日

財政部昨（9）日公布 3 月進出口統計，出口金額以 299.9 億美元，創下歷年單月新高，年增 16.7％，並重新站回雙位數成長。累計第 1 季出口規模也同步創下歷年同期最高紀錄，年增率在亞洲四小龍中只略低於新加坡，優於港、韓。

趕在當沖降稅政策屆滿之前，立法院財委會昨（9）初審通過《證券交易稅條例》修正案中當沖降稅優惠措施，當沖證交稅率減半措施再延 44 個月（即 3 年 8 個月），至 2021 年 12 月 31 日止，且適用對象納入自營商。

鴻海（2317）集團旗下富士康工業互聯網（FII）赴中掛牌，掀起磁吸效應？國民黨立委費鴻泰、曾銘宗昨在立院財委會聯袂示警，KY 類股（指外國來台掛牌股）、甚至國內集團股，恐掀起下市潮、轉赴中國掛牌。金管會主委顧立雄說，會去了解，已祭出多元上市櫃方案、排除台商回台障礙等 3 招引企業來台掛牌，也盼「沒抱股者」可以擁抱台股。



聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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工商時報

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自由時報

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