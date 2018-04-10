鴻海3月營收能否站回3500億元 將成第2季營運展望指標

代工大廠鴻海 (2317-TW) 將在今 (10) 日稍晚公布 3 月營收，儘管鴻海董座郭台銘積極要擺脫蘋果的光環，不過蘋果 (AAPL-US) 目前仍是鴻海重要營收來源，在 iPhone X 銷售不給力狀況下，法人預期，鴻海 3 月營收能否回升到 3500 億元，將是第 2 季營運展望觀察指標。

鴻海 2 月營收表現令市場失望，單月跌破 3000 億元大關，僅 2778.15 億元，是 2014 年 9 月以來的 41 個月新低，其中 2 月營收月減率 30.7%，年減率也為 4%，是繼 2017 年 5 月之後，再度出現單月營收呈現月減與年減的狀況。

不過法人認為，鴻海 2 月營收跌破 3000 億元是在預期內，畢竟 2 月工作天數跟 1 月相比，是從 22 天降到 15 天，從比例來看，營收降幅與工作天數減少幅度相當，顯示營運沒有太大的意外。

至於 3 月狀況，法人預估，在工作天數回復正常下，鴻海營收回升到 3000 億元以上是基本要求，但是能否挑戰重回 1 月 4000 億元水準，就目前 iPhone X 出貨持續遞減下，難度不小，因此若可以站回 3500 億元，對鴻海第 2 季展望就可以相對樂觀看待。