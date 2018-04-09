中國拋美債打貿易戰？ 張宇燕：不太可能

中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕今 (9) 日上午在博鰲「亞洲經濟預測」分論壇上表示，中美兩國如果打貿易戰，沒有勝利者，一定兩敗俱傷。他認為中國不太可能採取極端措施應對貿易摩擦，比如拋售美債。

新浪財經報導，隨著中美貿易戰升級，市場擔憂中國會不會採取一些極端手段，例如讓人民幣貶值，降低人民幣匯率來促進出口，抵消美國對中國關稅的提升。又例如，目前中國擁有 1.4 兆美元的美國國債，中國會不會拋售？

張宇燕認為，中國出售美債的可能性很小，如果中國大量出售美國的資產，可能會使美元利率上升，對整個世界都會產生影響。

張宇燕表示，人民幣匯率的波動與貿易息息相關，例如人民幣最近升值就與中國貿易的順差維持相對較高水準有關，儘管貿易順差已從最高時期的 10% 降到目前的 2%。

他認為，人民幣匯率波動需看市場的預期，中美雙方的表態將讓市場人民幣未來的匯率走勢產生各種各樣的猜測。

張宇燕補充說，目前中美雙方僅就「應對貿易摩擦措施」亮牌，但距離具體的實施還有 2 個月的時間，期間內可以發生很多事情，雙方還可以談判、溝通。

他強調，無論是決策層，政府的官員，還是整個學術界都清楚地知道，中美兩國如果打貿易戰的話，沒有勝利者，一定是兩敗俱傷。