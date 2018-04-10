Facebook關鍵聽證會證詞公布：祖克柏「認錯」

摘要：「我們未能以更廣闊的視角去看待自己的責任，這是一個巨大的錯誤。這是我的錯，我很抱歉。我創立了 Facebook，並負責它的營運，我對當前發生的一切負有責任。」

「我們未能以更廣闊的視角去看待自己的責任，這是一個巨大的錯誤。這是我的錯，我很抱歉。我創立了 Facebook，並負責它的營運，我對當前發生的一切負有責任。」

針對鬧得沸沸揚揚的用戶數據泄露事件，Facebook 創始人兼 CEO 祖克柏本周將出席美國國會的兩次聽證會。在美國國會周一公布的他為作證而準備的證詞中，祖克柏表示他會承擔一切責任。

上個月，政治數據分析公司 Cambridge Analytica 被曝未經許可收集了海量 Facebook 用戶資訊，通過分析用戶的行為模式、性格特徵、價值觀、成長經歷等數據，來有針對性地推送資訊和競選廣告，以影響選民在競選中的投票。

媒體最初估計受影響用戶數量超過 5000 萬，隨後 Facebook 官方宣布，大約有 8700 萬用戶資訊受影響。祖克柏也因此面臨着自創建 Facebook 以來的最大危機。

在這份長達 7 頁的證詞中，祖克柏三次提到「錯誤」（mistake），除了本文第一句提到的兩處，祖克柏還稱，Facebook 在四年前就已經開始採取「重要舉措」防止類似事件發生，但是「我們也犯下了錯誤，還有更多的事情要做。」

祖克柏表示，已經要求團隊加大對用戶數據安全的投資，雖然這將大幅影響 Facebook 未來的盈利能力，但是 Facebook 的首要任務是保護整個社區，這比最大化利潤更重要。

他在證詞中還提到：

隨著 Facebook 的發展，全球各地的人們都獲得了一種強大的新工具，可以與他們喜愛的人保持聯繫，聽取他們的意見，建立社區和企業。

就在最近，我們看到了 #MeToo 運動和 March for Our Lives 都部分通過 Facebook 進行組織。在哈維颶風過後，人們籌集了超過 2000 萬美元的捐款。現在有超過 7000 萬的小企業使用 Facebook 來發展和創造就業機會。

但現在很明顯，我們沒有做足夠的努力來防止這些工具被用於製造傷害。

他稱，只要他繼續負責 Facebook 的管理，就決不允許廣告商以及開發者的利益凌駕於 Facebook「連接所有人」這一使命之上。

Cambridge Analytica 通過使用測驗來抽取 Facebook 用戶的大量個人數據，使其能在用戶不知情的情況下，訪問接受測驗的人的朋友的數據。祖克柏還概述了他的計劃，以防止今後發生類似事件，其中包括：

防止其他公司在用戶不知情的情況下訪問 Facebook 用戶的數據。

如果用戶在三個月內未使用該應用程序，將移除開發者對數據的訪問權限。

將提供給應用的數據減少到用戶的姓名、個人資料照片和電子郵件地址。

祖克柏還承認，該公司在「發現和回應俄羅斯干涉美國大選一事上過慢，我們正在努力改善，我們在處理這些威脅上的精準程度正在迅速提高。」

他還提到，Facebook 目前擁有約 15000 名員工進行安全和內容審查，到今年年底將超過 20000 人。此外，從現在起，每個想要投放政治廣告或發布廣告的廣告客戶都需要獲得授權。

昨日，Facebook 股價上漲 0.46%，報 157.93 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』