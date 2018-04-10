虎牙正式提交IPO招股書 將成首個赴美上市遊戲直播公司

摘要：虎牙在 4 月 9 日正式申請赴美 IPO 上市，將以美國存托證券（ADS）的形式在紐交所掛牌交易，代碼 HUYA，最多融資 2 億美元，承銷商包括瑞信、高盛和瑞銀。虎牙也將成為國內首個在美上市的遊戲直播公司。

虎牙在 4 月 9 日周一美股盤後公開提交招股書，正式申請美國 IPO 上市，將以美國存托證券（ADS）的形式在紐交所掛牌交易，代碼為 HUYA，最多融資 2 億美元，承銷商包括瑞信、高盛和瑞銀。虎牙也將成為國內首個在美上市的遊戲直播公司。

招股書顯示，虎牙在 2017 年的總凈收入為 3.358 億美元，除廣告和其他業務外，凈收入的大頭（3.181 億美元）來自直播業務；去年毛利潤為 3920 萬美元，凈虧損為 1550 萬美元。虎牙的平均月活用戶數為 8670 萬人，至少覆蓋 2600 種影音遊戲，每個活躍用戶日均上線 99 分鐘。

虎牙直播的母公司歡聚時代周一收漲 2.7%，但交投接近年內低位，盤後一度漲 0.8%。歡聚時代今年以來累跌近 11%。

歡聚時代在 3 月 6 日公布 2017 年財報中透露，其旗下遊戲直播平台虎牙直播已向美國證券交易委員會秘密提交了 IPO 申請文件，這是歡聚時代首次披露虎牙 IPO 進程。公司表示，一旦虎牙成功上市，它將成為中國首家單獨上市的遊戲直播平台。

3 月 8 日，即提交 IPO 申請消息被曝光的兩天後，虎牙直播宣布獲得了騰訊 4.616 億美元的戰略投資，騰訊也獲得了在來兩、三年以公平價值收購不超過 50.1% 投票權的虎牙股份，成為虎牙直播迄今為止獲得的單筆最大投資。

此前，《21 世紀經濟報導》於 1 月報導稱，虎牙當前的估值已接近 20 億美元，並最快於今年第第二季在美國上市。彭博社則在 1 月 4 日曾援引內部人士消息稱，虎牙將從歡聚時代拆分出來，單獨在美國 IPO 上市，且擬募集資金至少在 2 億美元以上。但當時虎牙直播方面拒絕回應這些消息。

虎牙近年營收大漲 但激烈競爭令其難逃虧損

虎牙直播是一家以遊戲直播為主的平台 ，前身為 YY 直播，隸屬於歡聚時代，2014 年更名為虎牙直播並獨立營運。2017 年 5 月，虎牙直播宣布獲得 7500 萬美元的 A 輪融資，由中國平安保險海外 (控股) 有限公司領投，高榕資本、亦聯資本、晨興創投、歡聚時代董事會主席李學凌、虎牙直播 CEO 董榮傑參投。此輪融資後，歡聚時代仍保持對虎牙直播的多數控股權。

歡聚時代 2017 年第四季（截至去年 12 月 31 日）及全年未經審計財報顯示，虎牙直播在當季向歡聚時代貢獻了 6.92 億人民幣（約合 1.06 億美元）的營收，幫助歡聚時代的直播業務總營收年增率增長 51.9%，是公司總體營收的主要增長點。

從公開的財報數據看，2016 年以來，虎牙直播的營收一直處於高增長狀態，2017 年上半年營收增長一度超過 200%。但虎牙也一直處於虧損之中，直到去年下半年才虧損收窄。這是由於虎牙抓住了《絕地求生》「吃雞」熱潮，引進頭部遊戲主播，提升了對遊戲玩家的號召力。

同時，在傳統遊戲領域，虎牙擁有 LPL、KPL 聯賽的直播權，並於 2018 年購買了韓國 LCK 聯賽的國內獨家直播版權，在電競賽事資源儲備已儲備了大量資源。不過，雖然虎牙已被歡聚時代作為重要業務發展，其持續虧損的業績和整個直播平台「群雄割據」的大環境仍然讓人擔憂。

艾瑞諮詢的報告認為，2017 年至今是直播行業的成熟期，市場逐漸趨於理性，平台盈利需求變強，遊戲直播平台進入精細化營運階段。也就是說，虎牙今年上市不失為聰明的選擇。但虎牙也確實面臨着激烈競爭。易觀數據顯示，2017 年 2 月 15 日 - 3 月 15 日期間，一直播和花椒直播的搜尋指數明顯高於其他幾大直播平台，備受網民關注。

成熟直播平台上市爭奪戰打響

3 月 26 日，直播平台映客向港交所提交了首版 IPO 招股書。招股書顯示，2015 到 2017 年映客的營收收益分別為 2870 萬元、43.35 億元與 39.42 億元；凈虧損分別為 4942 萬元、14.67 億元和 2.40 億元。

映客的招股書並未列出計劃募集金額，所募資金將用於豐富產品內容、開展營銷活動以及戰略投資等方面，由中金公司、花旗銀行、德意志銀行擔任聯席保薦人。公眾號雷帝觸網曾分析稱，映客就算去年營收下滑也要遞交招股書，就是要與鬥魚和虎牙搶奪「直播第一股」。

目前，鬥魚雖然傳出了赴港股上市的計劃，或募資 3 億至 4 億美元之間。但公司尚未明確 IPO 時間表，最新消息仍是 3 月 8 日其 CEO 陳少傑在微信朋友圈發文稱：「鬥魚剛完成新一輪 6.3 億美元融資，由騰訊獨家完成」，未來將全力配合騰訊深耕遊戲直播領域，做好遊戲與直播行業的戰略協同。

還有媒體報導稱，花椒直播或將於 2018 年底在香港 IPO。至此，中國四大直播頭部平台均有了上市意向或行動。中國經濟網援引《證券日報》稱，有業內人士指出，直播軟體最大的風險在於政策。在挖角、欠薪、主播對壘等負面新聞頻出，以及輿論對直播平台整體評價負面的背景下，未來行業整頓是大勢所趨。

『新聞來源／華爾街見聞』