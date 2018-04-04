美中貿易戰升溫 安永：短期內恐傷害IPO市場

美國貿易代表署 (USTR) 日前宣布，擬對中國銷美年度總值約 500 億美元的商品加徵關稅，並公布建議清單；對此，安永會計師事務所(Ernst & Young) 亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，貿易戰情勢升溫，短期內恐傷害 IPO 市場。

貿易代表署公布的商品建議清單，鎖定「中國製造 2025」，涵蓋約 1,300 項商品，產業類別包括資通訊、機器人、航太及機械工業等。

美方祭出建議清單，中方也不甘示弱。中國駐美大使館發布聲明指出，「來而不往非禮也」，中國將對美國產品，採取「同等力度、同等規模的對等措施。」

聲明稱，美國的作法，是「典型的單邊主義和貿易保護主義」，嚴重違反世貿組織基本原則，不僅不利於中、美兩國利益，也不利於全球經濟利益。

根據 CNBC 週三 (4 日) 報導，蔡偉榮 (Ringo Choi) 表示，貿易戰情勢升溫，短期內，將影響市場，因此也會影響 IPO。

他說，若中、美兩國的關係，從合作夥伴，變成貿易戰對手，有意進入美國市場的中國企業，將面臨困境。

不過蔡偉榮強調，就長遠來看，兩國之間，應會進行更多溝通，雙方將持續蒐集「籌碼」，以利討價還價，「兩國會選擇坐下來對話，長期而言，IPO 市場不會受到太大衝擊。」