央行：全面加強對風險防控薄弱環節的統計監測

近日，國務院辦公廳正式印發《國務院辦公廳關于全面推進金融業綜合統計工作的意見》(以下簡稱《意見》)。中國人民銀行負責人就有關問題回答了記者的提問。

央行表示，金融業綜合統計是一項系統性工程。《意見》統籌兼顧政策需要的迫切性和基礎建設的可行性，提出分階段、分步驟地開展重點工作。各專項統計均明确實施路徑、主要産出和政策效果，力求目标明确、職責清晰、重點突出、操作性強。

黨的十九大把防範化解重大風險作為決勝全面建成小康社會三大攻堅戰的首要任務。《意見》明确，近期主要針對“守住不發生系統性金融風險底線”的迫切要求，重點開展以下工作：一是以金融機構資産管理産品統計為突破口，建立交叉性金融産品統計，有效統計監測跨行業、跨市場、跨部門的金融活動。二是建立系統重要性金融機構統計，全面掌握系統重要性金融機構對金融體系的影響程度，及時發現風險傳導節點和重大風險隐患。三是建立金融控股公司等金融集團統計，支持内部關聯交易的判斷和外部風險傳染的識别。四是編制金融業資産負債表，完善金融資金流量、存量統計，摸清金融業家底，強化宏觀杠杆率監測基礎。五是完善貨币信貸統計，加強綠色金融、普惠金融等專項統計，合理評估金融對實體經濟支持的力度和結構。六是建立并完善債券市場統計等金融基礎設施統計，有效識别市場風險及其傳染渠道。七是啓動國家金融基礎數據庫建設，按急用先行原則，先建立金融業綜合統計基礎數據歸集平台，用以初步實現對現有統計的數據歸集和新建統計的數據采集。

未來，進一步擴大金融業綜合統計的外延，全面加強對風險防控薄弱環節的統計監測，主要是建立地方金融管理部門監管的地方金融組織和互聯網金融統計。同時，持續強化統計基礎設施建設，完善金融業綜合統計标準體系，完成基礎統計标準與行業統計标準的對接;在總結金融業綜合統計基礎數據歸集平台經驗的基礎上，以金融統計标準為先導，以信息安全為基石，綜合運用現代信息和大數據技術，建設先進、完備的國家金融基礎數據庫。經過金融管理部門和數據報送機構的共同努力，基本建成運行機制順暢、制度體系完善、基礎設施健全、技術手段先進、政策支持效果顯著的金融業綜合統計體系。

來源：證券時報APP

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