十二年後 全球2/3的財富將集中到1%的人手裡

摘要：世界範圍內，富者愈富，貧者愈貧，貧富之間的鴻溝在進一步加大。研究顯示，2017 年，超過全世界 50% 的財富集中在 1% 人口手裡，預計 2030 年這一比例將上升至 64%。

世界範圍內，富者愈富，貧者愈貧，貧富之間的鴻溝在進一步加大。

瑞信（Credit Suisse）研究指出，在 2017 年，全球 50.1% 的財富集中在 1% 的人手裡。英國國會公布的報告顯示，在 2030 年，全球 64% 的的財富將集中到 1% 的人手裡。

今天，瑞信發布關於世界財富分配的圖表——年度「全球財富金字塔」。該金字塔顯示，全球最富有的 1% 人口掌握的財富，首次超過了全世界的 50%。

財富分配不平等已經不是新鮮事，但近年來越來越突出。

瑞信研究指出，在 2000 年至 2009 年金融危機爆發這段時期，財富不平等有所緩和，最富有的 1% 人口掌握的財富在 2006 年僅有 45.5%，並於未來兩年降至 42.5%。然而金融危機爆發後，隨著聯準會及全球其他央行大規模「放水」，全球貧富差距再一次明顯拉開。

根據英國國會公布的報告，懸殊的貧富差距在未來不僅不會縮小，還會擴大。

該研究報告指出，自 2008 年以來，全球最富有的 1％人口擁有財富的增長速度達到每年 6％，而其餘 99％人口擁有財富的增長速度每年僅有 3％。按照這一趨勢，在 2030 年全球 64% 的的財富將集中到 1% 的人手裡。

「事實上，即便最富裕人群的收入被『凍結』在 2017 年水平，他們仍可以憑藉高額的投資回報，不斷提升其財富在世界中的市佔率。」牛津大學教授 Danny Dorling 對衛報（Guardian）如此提道。

近年來，財富不平等問題引起廣泛關注，尤其在歐洲引起較大反響。英國調研機構 Opinium 調查顯示，在面對「2030 年哪家集團權力最大？」這一問題，34% 的受訪者選擇了「超級富豪」，而選擇國家政府的受訪者僅有 28％。這意味著，貧富差距問題已經引起了普通民眾的擔憂。

據衛報援引英國工黨前內閣部長 Liam Byrne 稱：「（不平等的未來）在道德上是不好的，在經濟上是災難性的，並可能會導致不穩定、腐敗和貧困的爆發。」

『新聞來源／華爾街見聞』