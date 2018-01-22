這4個原因讓貧富差距持續擴大 1%好野人掌握全球82%財富

國際非營利組織樂施會 (Oxfam)，週一 (22 日) 發布最新報告指出，2017 年，全球前 1% 的富豪們，掌握了世界上 82% 的財富；而全球半數最貧窮人口 (約 36 億人)，在過去 1 年當中，財富並未增加。

這種財富集中化的狀況，日益明顯，根據 Oxfam 觀察，逃稅、剝削勞工、壓低成本，以及企業對政策的影響力，都是導致貧富差距擴大的原因。

報告稱，自 2006 至 2015 年，億萬富翁的財富，以平均每年 13% 的幅度增加，且在全球 2,043 名億萬富豪中，約 9 成是男性。

2017 屢創新高的股市，讓富豪們的資產，大幅增加。例如亞馬遜 (Amazon) 創辦人兼執行長 Jeff Bezos，在亞馬遜股價大漲加持下，成為「史上最有錢的人」。

樂施會執行長 Mark Goldring 認為，從這份報告可看出，「全球經濟問題頗大」，財富集中化並不代表經濟繁榮，而是數百萬辛勤工作，讓他人得以豐衣足食，卻始終只能領取低薪的勞工們，所構成的失能體系。

近 5 年來，樂施會持續發表類似報告，2017 年初，樂施會報告稱，來自不同國家的 8 名億萬富豪，其財富總和，約等同於全球半數最貧窮人口的收入總和。

儘管 2017 年貧富不均的現象略有改善，但樂施會強調，貧富差距擴大的狀況，依然明顯。