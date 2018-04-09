《頭號玩家》清明假期持續發力 IMAX中國票房實現破億

由華納兄弟影片公司出品的好萊塢科幻大片《頭號玩家》在全球 IMAX 影院持續引發勇闖「綠洲」熱潮，全球 1218 家 IMAX 影院上周票房再收 1310 萬美元。截止目前，《頭號玩家》全球 IMAX 票房已高達 4060 萬美元。其中，該片 IMAX 中國票房在清明假期的助推下引領國際市場走勢，成為今年 IMAX 在中國市場首部人民幣票房實現破億的好萊塢影片。



在過去一個月，IMAX 勇創中國市場歷史最佳 3 月票房。《頭號玩家》的上映將這一熱度持續，並於上週六 (4 月 7 日) 成為 IMAX 中國首部實現人民幣票房破億的 3 月開畫影片，以及 2018 年首部 IMAX 中國票房破億元大關的好萊塢影片。而在剛剛過去的清明假期四日長週末，《頭號玩家》在 511 家 IMAX 中國影院票房力收約人民幣 4400 萬元，加上之前首週末的亮眼表現，目前上映十日 IMAX 中國票房累計高達約人民幣 1.13 億。







4 月 13 日，由華納兄弟影片公司及新線電影公司出品的《狂暴巨獸》將在中國上映，登陸全國超過 500 家 IMAX 影院。







IMAX 3D 版《頭號玩家》經由 IMAX DMR(數字原底翻版技術) 轉制，為觀眾呈現具有符合 IMAX 觀影體驗標準的無與倫比的影音品質。水晶般清澈的影像、配合度身訂做的 IMAX 影院設計，以及強大的數位音效系統，也為電影觀眾營造出一個獨一無二的環境，讓觀眾們真切地感受到「身臨其境」的觀影感受。



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