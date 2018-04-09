國際航協：2月份全球航空貨運需求增長6.8% 為3年來最強開局

國際航空運輸協會(IATA，以下簡稱“國際航協”)9日發布的全球航空貨運定期數據顯示，2018年2月份，全球航空貨運需求(按照貨運噸公里計算)同比增長6.8%。針對農曆新年期間可能出現的數據失真，調整合并2018年1月份和2月份的增長數據，貨運需求增長7.7%，是自2015年以來的最強年度開局。

2018年2月份，貨運運力(按照可用貨運噸公里計算)同比增長5.6%。需求增長連續第十九個月超過運力增加，航空公司收益和財務業績前景樂觀。

全球貿易持續強勁增長推動航空貨運需求增長。但有迹象顯示，航空貨運的增長高峰期已過去，推動貨運需求增長的動力因素日漸式微。近幾個月來，一些主要出口國(包括德國、中國和美國在内)的制造業和出口訂單的采購經理人指數(PMI)有所放緩。2017年航空貨運需求增長率大多保持在兩位數，經季節調整後，目前航空貨運需求的增長率趨近3%。

國際航協理事長兼首席執行官亞曆山大•德•朱尼亞克(Alexandre de Juniac)表示：“航空貨運需求依然強勁，2月份增長6.8%。2018年航空貨運前景樂觀，但仍面臨潛在阻力，貿易保護主義已升級為全面貿易戰。貿易開放會帶來繁榮昌盛;而貿易大門關閉，我們也將受困其中。”

來源：中國證券網

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