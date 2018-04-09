天臣控股(01201-HK)：南京市溧水經濟開發區擬向附屬投資5億元占股23.81%

天臣控股(01201-HK)公告稱，2018年4月9日，附屬公司天臣深圳與南京市溧水經濟開發區管理委員會(投資方)及合營公司訂立諒解備忘錄，就(其中包括)天臣深圳及投資方(或其控制實體)向合營公司提出股權投資。

根據諒解備忘錄條款，待雙方訂立正式協議後(i)投資方將向合營公司以出資方式投資人民币500,000,000元;及(ii)天臣深圳除了其承諾的股權出資(如該等公告所披露)外，還將向合營公司以出資方式進一步投資人民币600,000,000元。于可能交易完成時，投資方擁有合營公司23.81%股權，而合營公司將繼續為公司的附屬公司。

公司2017年6月21日公告顯示，預期合營公司將主要專注于電池組及電池管理系統之研發及生産，從而擴大锂離子動力電池業務項下該等産品之産能。

公司董事認為可能交易(倘獲落實)為集團增加營運資金及擴大合營公司資本基礎的良機。預計從投資方及天臣深圳出資所得之款項主要用于合營公司的锂離子動力電池業務的營運及發展。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)