人民幣急跌：離岸跌超200點 在岸跌超150點

北京時間15:05左右，離岸人民幣兌美元快速走低超200點，最低至6.3253。在岸人民幣兌美元跌超150點，最低至6.3152。人民幣中間價下調188點至兩周最低。愈演愈烈的中美貿易爭端令部分人士擔憂人民幣會遭遇較大貶值壓力。

中國外匯交易中心資料顯示，4月9日，人民幣中間價報6.3114，創兩周以來最低水準，上一交易日中間價6.2926。上一交易日夜盤收盤6.3027。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，隨著貿易摩擦的升級，中國可以使用“壓低本國貨幣”作為回擊美國的兩大王牌之一，另一張是限制美國服務業進口。

多位市場人士持不太樂觀的立場。路透在4月3-6日期間對近70名外匯策略師的調查顯示，到明年這個時候，多數新興亞幣兌美元的升值幅度將在0.5%-3%之間。但人民幣未來一年的表現料遲滯。

德國商業銀行分析師預計，未來幾季人民幣兌美元將略微貶值，因中國經濟增長前景下降。上述報導稱，未來數周中國公佈的一系列經濟資料可能指向中國經濟略微放緩，部分歸因於中美貿易之爭的風險增加。

而中國建設銀行人民幣研究員韓會師認為，貿易衝突對人民幣匯率方向上的影響高度不確定，人民幣是否升值過度也十分值得商榷，擔憂貿易戰衝擊人民幣為時尚早：

首先，4月3日，美國貿易代表辦公室針對中國公佈的500億徵稅清單只是“擬加征關稅”清單，在6月正式名單出來之前一切都是未知數。

其次，即使“擬徵稅清單”最終變成“徵稅清單”，也不一定直接轉變為對人民幣的貶值壓力。

最後，人民幣是否存在升值過度有待商榷。

中國金融時報援引中國央行參事盛松成的觀點稱，應該吸取日本的教訓，不能從貿易戰打到金融戰，避免匯率戰。他認為既不應該引導匯率貶值，也不應放任匯率大幅升值。通過貶值促進出口的做法是得不償失的，雖然短期內有可能獲得價格優勢，但不利於企業提高產品品質、提升核心競爭力。當然我們也要儘量避免在升值方向上人民幣匯率的超調。

今年一季度，境內人民幣對美元匯率累計上升3.7%，創出十年來最大季度漲幅，僅1月份升幅就超過3%，去年全年累計升值6.4%。

來源: 華爾街見聞

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