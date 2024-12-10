〈台幣〉股匯不同調 交投清淡小升3分收32.44元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 19:52

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台北股匯今 (10) 日走勢不同調，台股震盪下跌 148 點，以 23125 點作收，新台幣兌美元匯率呈現狹幅震盪，終場升值 3 分，收在 32.44 元，外資交投意願不高，亞幣各自表現，市場聚焦本周美國最新通膨數據，以及下周的 FOMC 會議。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.43 元，最高來到 32.43 元、最低來到 32.48 元，全日波動不大、交投清淡，僅剩進出口商實質拋補，終場收在 32.44 元，升值 3 分，台北及元太外匯總成交值為 14.53 億美元。

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全球超級央行周將在下周登場，美國 12/18 宣布最新利率政策，市場預料將再降息 1 碼，而日銀也將在 12/19 公布基準利率，根據目前經濟報告來看，日本經濟優於預期，使得升息的可能性再度提升，今天日元兌美元匯率應聲重貶 0.8%，一度逼近 152 關卡。