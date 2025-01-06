〈台幣〉出口商年關前台幣需求增、外資匯入 中止連3貶收32.862元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-06 18:30
隨著美元指數自 2 年高點回落，台北股匯市今 (6) 日一吐悶氣，展開強勁反彈，在外資與出口商聯手拋匯下，新台幣兌美元匯率終場收在全日最高 32.862 元，升值 5.5 分，終止連 3 貶，台北及元太外匯市場總成交值放大至 18.815 億美元。匯銀人士分析，今天應屬短暫反彈，人民幣、日元偏貶難以扭轉，但可期待元月資金需求與股市紅包行情。
外匯交易員表示，新台幣匯率今天呈現開低走高，外資早盤呈現雙向進出，早盤短暫貶至 32.955 元，在台股漲勢逐漸擴大後，外資明顯轉為匯入，隨著匯價突破 32.900 關卡後，價格越賣越好，出口商也顯得較為積極；而進口商雖有油款需求，以及投信美元買盤紛紛進場，但力道並不強勁。
外匯交易員說，投信幾乎每天都有買美元，只是差在買多買少，今天下午也有進場買匯，但出口商的賣壓很重，外資匯入力道也滿強勁，因此，投信僅維持基本的買匯量能，新台幣終場收在全日最高 32.862 元。
至於新台幣匯率是否止穩、出現回升跡象？匯銀人士坦言，今天匯價僅是短暫喘一口氣的反彈，美元指數從 2 年高點回落，但不能斷定是直接轉向，新台幣還是跟隨人民幣、日元走勢方向，中國當局近期不守 7.3 關卡，可解讀為立場轉向放手促貶，以此態勢來看，新台幣難有大幅回升的機會，需要有一個重大的國際事件來扭轉。
不過，根據歷年慣例，在農曆年前，新台幣資金需求可望進入高峰，以及出口商作帳需求，加上市場期待台股元月紅包行情，新台幣短線醞釀反彈契機仍可期待。
接下來，市場聚焦美國本周公布的非農就業報告與聯準會 12 月會議紀錄，可能會提供更多關於不同政策制定者如何看待川普計畫政策對經濟的影響，以及這些政策如何影響利率前景的細節。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.32%，亞幣走勢不同調，韓元反彈 0.38%，新台幣同步升值 0.17%，新加坡幣升值 0.08%；人民幣則貶值 0.27%、日元貶值 0.31%。
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