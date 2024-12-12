〈台幣〉亞幣不同調 交投冷清小升收32.488元

新台幣 兌美元今天開盤價為 32.51 元，最高來到 32.488 元、最低下探 32.54 元，上下振盪幅度相對有限。匯銀人士指出，外資早盤偏向匯出，進口商同步進場買匯，加重 新台幣 貶值幅度，但出口商亦進場拋匯，帶動貶幅收斂，外資也轉趨觀望，帶動 新台幣 匯率翻揚，以 32.488 元作收，呈現股匯雙漲。

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美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 持續上升，其中月增速度創下 7 個月最快、剔除食品和能源價格後的核心 CPI 月增幅也連續第四個月以同樣速度成長，加劇通膨降溫進程停滯的擔憂。儘管如此，在就業市場降溫的背景下，不太可能影響聯準會 (Fed) 下周第三次降息。