〈台幣〉亞幣不同調 交投冷清小升收32.488元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-12 19:51
儘管美國最新通膨數據讓市場鬆口氣，但中國依舊不平靜，拜登政府下台前，宣布將對中國太陽能晶圓、多晶矽等產品加徵關稅，人民幣匯率應聲走貶，不過，亞幣表現不同調，台北匯市在出口商拋匯支撐下，新台幣匯率驚險由貶翻升，收在 32.488 元，小升 2.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 12.63 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.51 元，最高來到 32.488 元、最低下探 32.54 元，上下振盪幅度相對有限。匯銀人士指出，外資早盤偏向匯出，進口商同步進場買匯，加重新台幣貶值幅度，但出口商亦進場拋匯，帶動貶幅收斂，外資也轉趨觀望，帶動新台幣匯率翻揚，以 32.488 元作收，呈現股匯雙漲。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.07%，亞幣各自表現，其中，日元重貶 0.6%，人民幣同步貶 0.05%，韓元則升值 0.17%，新加坡幣及新台幣分別升 0.09%、0.07%。
美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 持續上升，其中月增速度創下 7 個月最快、剔除食品和能源價格後的核心 CPI 月增幅也連續第四個月以同樣速度成長，加劇通膨降溫進程停滯的擔憂。儘管如此，在就業市場降溫的背景下，不太可能影響聯準會 (Fed) 下周第三次降息。
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