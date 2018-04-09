中美打起貿易戰 德國人很緊張

摘要： 寶馬和賓士這兩家德國車企每年從美國向中國出口 11.5 萬輛汽車，占美國對華汽車出口最大市佔率。在中美貿易戰如火如荼之際，德國機械設備製造業聯合會負責人表示，他不停地接到來自企業憂心忡忡的電話。

美國挑起對華貿易戰殃及全球，德國尤其緊張。

英國《金融時報》援引德國機械設備製造業聯合會（VDMA）外貿負責人 Ulrich Ackermann 表示，他在過去一周不停地接到來自企業的電話，他們都對美國對華關稅未來可能帶來的影響憂心忡忡。

報導援引他的話稱：

那些在中國進行生產並向美國發貨的企業尤其擔心，他們希望知道，一旦這些關稅開始生效，他們的業務會受到怎樣的影響。最終的結果可能是，他們的確會受到實實在在的影響。

當地時間 4 月 3 日，美國貿易代表辦公室公布對從中國進口的價值 500 億美元商品的擬徵稅清單。台北時間 4 月 4 日，中國決定對原產於美國的大豆、汽車等商品加征 25% 的關稅，實施日期將視美國對中國商品加征關稅實施情況，另行公布。

興業研究魯政委團隊在隨後的評論中表示，美國本次針對中國高新技術領域，尤其是產業價值鏈分布於全球的行業如航天航空、汽車等行業徵收關稅，實質上是對全球價值鏈的挑戰。

魯政委團隊認為，美國公布的清單原則上只針對生產於中國的產品，但值得關注的是，中國是世界第一大加工組裝國，正處於全球產業價值鏈的終端。這可能意味著，美國對原產於中國的高新技術產品的打擊或是對全價值鏈的打擊：

一方面，處於價值鏈上游如歐盟、日本甚至是美國相關行業的生產及出口活動也會遭受連帶打擊；另一方面，在華直接投資的涉案領域外資企業的生產活動可能承受同等的連帶打擊。

具體到汽車行業，中國汽車出口仍處於起步階段，而進口則是持續穩步增長，而大量進口汽車正是來自於德國車企。

據長江證券汽車研究團隊統計，2017 年中國整車出口共計 106 萬輛，其中美國僅有 5.3 萬台，占比僅為 5%。相比之下，汽車進口則由 2012 年的 414.6 億美元增長到 2017 年的 510.3 億美元，年均複合增速為 4.2%。2017 年中國進口總量為 125 萬輛，其中從美國進口 28 萬輛，占比達到 22%。

而在美國對華汽車出口中，德國車企貢獻着最重要力量。市場研究公司 Evercore ISI 數據顯示，從汽車出口價值來看，寶馬和奔馳占據美國對華汽車出口的最大市佔率，而中國也正是他們的第一大出口目的地。這兩大車企每年從美國向中國出口 11.5 萬輛汽車。

《金融時報》援引德國 Kiel 世界經濟研究所負責人 Dennis Snower 稱，德國的發展模式正是基於最大程度自由化的貿易，「如果貿易流通遭到衝擊，德國也將同樣如此。」

『新聞來源／華爾街見聞』