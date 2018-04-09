川普考慮對進口汽車實行更嚴格環境標準要求

繼美國總統川普放話對中國商品徵稅規模提高到 1000 億美元後，路透引述消息人士所言報導，川普政府正在想辦法要求進口汽車滿足更嚴格的環境標準，以保護美國汽車製造商。在此之前，《華爾街日報》率先報導這項消息。兩名汽車行業高階主管 6 日表示，他們認為這個想法是美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 近期在白宮談話中提出，不過，汽車行業並沒有要求做出這些改變或支持這些變化。



美國汽車製造商一直敦促消除在日本、韓國和其他市場的非關稅壁壘，他們認為這些壁壘不公平地阻礙美國出口。另有人擔心，如果美國推出新的非關稅壁壘，可能違反世界貿易組織 (WTO) 規則。



該報援引未具名資深政府官員及業內高管表示，川普已要求幾家機構制訂計劃，利用現有法律讓外國汽車廠商遵守嚴格的排放標準。



Autodata 數據顯示，此類非關稅壁壘看來可能對歐洲汽車製造商帶來更大的影響，這些車廠從美國以外地區進口的汽車比例更大。相比之下，日本和韓國品牌去年在美國銷售的汽車中，約 70% 是在北美工廠生產。歐洲品牌比例只有 30%。



外資車企在美國營運 17 家組裝廠，其中 12 家為亞洲製造商所有。Autodata 數據顯示，去年在美國市場銷售的 1,720 萬輛汽車中，約 21% 為進口。



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