不嫌事大！Facebook COO：用戶需要付費才能徹底阻止平台使用數據

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Facebook「泄露門」事件尚未平息，其 COO 又曝出驚人言論。

4 月 7 日，美國《財富》雜誌報導稱，Facebook 首席營運官（COO）Sheryl Sandberg 在接受 NBC 採訪時表示，如果想要完全阻止社交媒體平台通過個人數據創收，那用戶就需要為這種特權付費。

Sandberg 也明確表示，Facebook 的營收幾乎完全源自對用戶興趣和行為的監控；如果取消這種模式，就需要用訂閱費來代替廣告收入。

採訪中，她還反駁了一個被廣泛傳播的「言論」：Facebook 的主要產品就是出售用戶數據。Sandberg 稱，

「這不是真的…… 我們從不出售數據。我們不會把個人數據提供給廣告主。客戶到 Facebook，希望發布精準廣告，這對小公司非常重要。我們自己做這些廣告，我們自己發布廣告，我們不會把任何個人資訊發送給廣告主。」

此前，Facebook 就因為收集、利用用戶數據、侵犯用戶隱私而被搞得灰頭土臉，股價一路下跌。

據 Facebook 方面透露，多達 8700 萬人（其中大多數在美國）的數據可能被研究公司 Cambridge Analytica 不正當共享。這一數字高於此前 5000 萬人左右的預計。此外，該公司表示，在其 20 億用戶中，大多數用戶的數據被非法獲取。

隨後，Facebook 創始人馬克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）在英美 9 家媒體上刊登整版道歉文，上面寫着：

我們有保護您資訊的責任。如果我們沒能做到，我們不配向您提供服務。

儘管 Facebook 在報紙上通過廣告向用戶道歉，但多數民眾在隱私問題上已對該公司失去信任。路透社援引美國民意調查顯示，僅有不到一半的人相信 Facebook 會遵守美國隱私法。

不過，Zuckerberg 依然堅持收集用戶數據的商業模式。他表示，收集用戶數據是一種商業模式。廣告商可以使用這些數據，來精準的向目標客戶投放廣告。他稱：「人們告訴我們，如果他們要看到廣告，他們希望看到好的廣告…… 這需要 Facebook 追蹤客戶對什麼感興趣。」

對於用戶的數據隱私問題，中國網路巨頭百度創始人李彥宏不久前也曾不小心因「驚人」言論被推入輿論漩渦。

3 月底，在中國發展高層論壇上，百度 CEO 李彥宏稱，百度非常重視隱私問題，以及包括數據的保護。「在過去的幾年當中，中國越來越認識到這個問題，而且也一直在加強相關的法律法規的建設」。

不過，李彥宏也說：

中國人更加開放或者對隱私問題沒有那麼敏感，如果說他們願意用隱私來交換便捷性或者效率的話，很多情況下他們願意這麼做的。

李彥宏還表示，百度要遵循一系列原則，如果認為用數據會讓所有者受益，而且他也授權使用他，我們會使用。百度基本的做法是，數據方面有該做什麼，不該做什麼。

該言論一出，引發輿論強烈反彈。

但據南方都市報報導，針對此事，百度相關人士表示，中國用戶願用隱私換效率，並不是說李彥宏認為隱私不重要：

從任何角度，百度不可能贊同侵犯別人隱私的行為。李彥宏是想表達，在遵循一系列的數據保護原則，如何更合理更有效率使用數據，讓社會、企業和用戶都比現在更受益。

事實證明，個人隱私數據極易引發用戶的敏感神經，網路巨頭還是要謹慎對待。

『新聞來源／華爾街見聞』