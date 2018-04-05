未來10年的經濟周期：人口、自動化和不平等的激烈碰撞

摘要：隨著人口老齡化，2020 年代的企業爭相投資自動化，期間創造大量機遇，帶來新一輪繁榮；但投資熱情逐漸見頂後，投資開始無法彌補自動化對就業的負面影響，不平等的加劇也會帶來空前的政策壓力。

未來 10 年是自動化的天下。投資浪潮會帶來大量機遇，但其後的失業危機也會給經濟帶來巨大衝擊。

哈佛商業評論在一篇文章中指出，下一輪自動化浪潮已經開啟。人形機器人、機器學習算法和自動化物流將在未來十年，替代數百萬服務業工人。

該評論文章提到，對於自動化的推廣開來，專家們通常急於分析其對就業的衝擊，但事實上到 2030 年，急速老齡化和不平等加劇加上自動化，才是重塑全球經濟的最關鍵的三股力量。

哈佛商業評論的文章提到，上述三種力量的相互碰撞，「為未來 10-15 年的經濟繁榮，及隨後的蕭條奠定了基礎」。這期間的經濟波動，會比過去 60 年還要更大，極端情況可能會更加極端。

貝恩今年 2 月的研究報告也提到，人口、自動化和不平等是到 2030 年間重要的影響經濟的因素。度過這一輪繁榮蕭條後，勞動力開始培養新技能，生產率提高惠及更廣泛的人群，新興產業蓬勃發展全球經濟將從失衡中逐漸恢復。

哈佛商業評論給出的「繁榮 - 蕭條」周期的邏輯是，隨著人口老齡化，勞動力增速也放緩，出現越來越多的勞動力短缺，企業由此加大對自動化的投資。這是繁榮的開端——在投資熱潮中，供應增加催生更多的需求。

到 2030 年，美國自動增量資本投資在美國可能達到 8 兆美元。這意味著美國資本存量凈增儲備約 5 兆美元，將人均資本增加到近 1.5 倍的凈值。

2020 年代初期，自動化的投資激增，或能沖抵自動化對就業的負面的影響的一半以上。

但到 2020 年代末，這種投資對就業的彌補程度會降至 20%-25%，美國中低收入層的工人迎來前所未有的危機。而企業的大量投資也埋下隱憂。繁榮與蕭條迎來關鍵的分水嶺。

貝恩研究顯示，2030 年，自動化會讓美國減少 4000 萬的崗位。

投資潮開始逐漸回落後，經濟有可能會嚴重失衡。增長開始受到需求見頂的限制，投資熱情減退也會令勞動力市場形勢驟變，部分工人因投資減少丟掉了工作，但高科技高薪工人仍能享受自動化的紅利，當然，資本家也是受益者。收入不平等進一步擴大。

2020 年代末，失業和薪資壓力可能會比 2009 年的危機後水平還要更大。

收入的不平等也在這十年裡持續擴大，接近甚至創下歷史新高，阻礙經濟增長。財富集中在富人，中低收入群體會更趨於儲蓄而非消費，不利於整體需求。

如果服務業自動化的步伐比較慢，那麼經濟有望調整過來，讓失業工人重返崗位。但問題是，哈佛商業評論分析認為，美國服務業的自動化進程，會比現代上歷次勞動力轉型快 2-3 倍。

而且，貝恩研究指出，農業部門的自動化用了 40 年（1900-1940），體量更小的製造業用了大約 20 年，這一輪自動化可能會比前兩次都更快一些，在 2020 年代期間就能實現，除非遇到其他阻礙。

這是大勢所趨。「歷史的行程就是以更少的資源，創造更多的資源。沒有理由認為這一次會例外。」未來十多年即將到來的，前所未有的繁榮和蕭條，以及越來越嚴重的不平等，都會給各國政府帶來巨大的執政挑戰。

霍金也曾表示過對不平等加劇的擔憂。霍金生前在 Reddit 上最後的互動中，他認為自動化要麼會帶來烏托邦，要麼會急速加劇不平等，讓多數人「窮得可憐」（miserably poor）而且後者似乎是目前的趨勢。

「如果機器能生產我們需要的所有東西，那麼事物的分配將是決定最終結果的關鍵。…… 如果機器創造的財富是共享的，那每個人都能盡享奢華生活，但如果機器的所有者成功地再分配財富，絕大多數人將落得窮得可憐的下場。」霍金在這篇 2016 年的 Reddit 問答中如是說。

貝恩則對企業給出了發展建議。貝恩認為，企業最重要的是增強自身對抗衝擊的能力，「能消化衝擊，迅速轉向的組織團體，能在 2020 及以後的年代裡擁有最好的發展機會。」

『新聞來源／華爾街見聞』