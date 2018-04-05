漏露門範圍擴大！Facebook「大多數」用戶數據遭殃

摘要：Facebook 表示，多達 8700 萬用戶的數據可能被與研研究公司 Cambridge Analytica 不正當共享。這一數字高於此前 5000 萬人左右的預估。此外，該公司表示，在其 20 億用戶中，大多數用戶的數據被非法獲取。今日，Facebook 股價下跌 0.65%。

Facebook 表示，在該公司全球 20 億用戶中，大部分用戶的數據可能被不合法獲取。這進一步顯示出，Facebook 未能保護用戶的隱私。今日，Facebook 股價下跌 0.65%，但盤後上漲超 2%。

該公司表示，它刪除了一項功能——該公司讓用戶可以通過搜尋電話號碼或電子郵件來查找其他人。它表示，一些人正在利用這一點來收集公眾個人資訊。

該公司表示：「考慮到我們所看到的活動的規模和複雜性，我們相信 Facebook 上的大多數人的個人資訊可能通過這種方式被獲取。所以我們現在禁用了這個功能。」

此外，Facebook 還表示，多達 8700 萬人（其中大多數在美國）的數據可能被與研究公司 Cambridge Analytica 不正當共享。這一數字高於此前 5000 萬人左右的預計。

Facebook 表示，將在 4 月 9 日在新聞流中置頂，通知用戶其數據是否被 Cambridge Analytica 不正當獲取。

這是 Facebook 首次正式確認數據泄露的可能範圍。在之前的估計中，該數據泄露的範圍大約為 5000 萬。目前，立法者和決策者正呼籲加強對社交媒體的監管，這令 Facebook 的市值在幾周內蒸發數上百億美元。

在「數據門」爆發的四天後，佐克伯周四向全平台用戶道歉，稱「我們犯下過錯誤，必須承擔起責任，做好我們該做的。」

Facebook 在英國《觀察家報》、美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等報紙上刊登道歉信：「我們擔負着保護你們數據的責任，如果我們辦不到這一點，便失去了服務於你們的資格」。

儘管 Facebook 在報紙上通過廣告向用戶道歉，但多數民眾在隱私問題上已對該公司失去信任。據路透報導，周日公布的美國民意調查顯示，不到一半的人相信 Facebook 會遵守美國隱私法。

不過，佐克伯依然堅持收集用戶數據的商業模式。他表示，收集用戶數據是一種商業模式。廣告商可以使用這些數據，來精準的向目標客戶投放廣告。

他說：「人們告訴我們，如果他們要看到廣告，他們希望看到好的廣告。」他指出，這需要 Facebook 追蹤客戶對什麼感興趣。

並且，他表示自己將繼續掌管 Facebook。他說：「我人呢為人生就是從錯誤中學習，並找到前進的方法。」

以下為本次 Facebook 本次漏露的部分關鍵時點： 3 月 16 日，Facebook 宣布暫時封殺兩家裙帶機構：SCL（Strategic Communication Laboratories）和劍橋分析公司（Cambridge Analytica）。理由是他們違反了公司在數據收集和保存上的政策。

3 月 18 日，爆出劍橋分析對 Facebook 的數據使用是「不道德的實驗」。劍橋分析被指，在未經用戶同意的情況下，利用在 Facebook 上獲得的 5000 萬用戶的個人資料數據，來創建檔案、並在 2016 總統大選期間針對這些人進行定向宣傳。

3 月 19 日，歐盟、美國、英國紛紛抨擊 Facebook 和劍橋分析公司。如，歐洲議會主席塔亞尼表示，歐盟議員將調查逾 5000 萬名 Facebook 用戶的數據是否被不當使用。

『新聞來源／華爾街見聞』