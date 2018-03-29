蘋果庫克評Facebook「數據門」：我絕不會陷入這種局面

摘要：一場席捲 Facebook 的數據醜聞越演越烈，而如何處理用戶的隱私權問題一直是一大難題。蘋果 Tim Cook 對此表示最好的監管方式就是自律，並且我絕不會陷入這種局面。

Facebook 在數據被盜醜聞曝光後可謂受盡折磨，換誰也難以承受。近日蘋果首席執行官 Tim Cook 在接受採訪時表示「我絕不會陷入這種局面。」

昨日 Tim Cook 接受了 Recode 記者 Kara Swisher 和 MSNBC 記者 Chris Hayes 的採訪。當被問及如果換作他來面對 Facebook 所發生的事情將會如何應對時，Cook 回答說道，「我絕不會陷入這種局面。」

Cook 表示蘋果從來不認為用戶的個人詳細資料應該被公開暴露，「如果將客戶的個人資料作為一款產品我們確實可以賺非常多的錢。但我們已經決定不會那樣做的。」Cook 說道。

Cook 指出個人應當擁有隱私權並且這也正是美國的核心價值觀。同時他還鼓勵用戶自己動手來保護自己的個人隱私數據，例如阻止第三方軟體訪問本地數據，將閱覽器調設成私人模式。

「我認為最好的監管方式就是自律，然而我們離到達這一步還差的很遠。」 Cook 補充說道。

Facebook 就隱私設置做出三大更新

華爾街見聞今早提到，在數據門爆發之後，Facebook 股價持續下挫。但今日，該公司表示，將就隱私設置做出三項更新。

Facebook 副總裁兼首席隱私官 Erin Egan 在一份聲明中表示：「除了馬克扎克伯格上周發布的公告——打擊濫用 Facebook 平台，加強我們的政策，並使人們更容易撤銷應用程序使用數據的能力——我們將在未來幾周內採取額外措施，讓人們更容易控制自己的隱私。」

這一針對隱私設置的主要更新消息成功的提振了 Facebook 股價。隔夜美國科技股普遍重挫，而 Facebook 逆勢收漲 0.5%。

數據醜聞擴大加拿大公司被指參與其中

今早據路透社報導，一名檢舉者 Christopher Wylie 稱加拿大公司 AggregateIQ(AIQ) 開發的一款名為 Ripon 的軟體，曾用於支持川普競選團隊確定選民特徵。

Wylie 表示，「目前有明確的證據顯示 Ripon 確實是由 AIQ 打造，Ripon 是應用 Facebook 數據演算法的軟體，」。

Ripon 軟體工具以威斯康辛州的一個小鎮為名，共和黨正是在 1854 年於 Ripon 這個小鎮成立。競選陣營能夠藉由 Ripon 軟體管理選民資料庫、以特定選民為目標、進行拉票、管理募款並進行調查。

之前報導顯示，扎克伯格已經同意前往國會作證的邀請，不過他並沒有接受在英國議會的作證，而是只派出一名副手前往英國。

『新聞來源／華爾街見聞』