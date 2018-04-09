蘋果帶頭公開反對川普廢除清潔能源計畫

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，全球科技巨擘蘋果公司已經正式提交公開申請反對美國國家環境保護局 (EPA) 建議廢除清潔能源計畫 (Clean Power Plan，CPP) 的行動，CPP 是歐巴馬政府應對氣候變化的核心法規。路透從取得的文作檔案中顯示，蘋果認為 EPA 建議「廢除 CPP 將對蘋果及其合作製造商增加投資不確定性。」據悉，蘋果是第一個公開反對此提案的大型公司。



川普及其委任的 EPA 主席 Scott Pruitt 對引起氣候變化的原因提出質疑，並指責前總統歐巴馬旨在減少碳排放的舉措打擊煤炭和石油開採行業。自 2015 年歐巴馬政府頒布 CPP 以來，該計畫已在 27 個州受到法律挑戰。



EPA 建議廢除清潔能源計畫 (Clean Power Plan，CPP)，一項取代 CPP 的規則正在公眾徵求意見階段。蘋果認為此舉將對其投資及其合作製造商造成衝擊。



蘋果股價 6 日收盤挫跌 4.42 美元或 2.56%，在此前三個交易日急彈 6.12 美元或 3.67%，收在 168.38 美元，今年來小跌 0.5%。



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