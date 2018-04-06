周錫瑋承認敗選籲黨內團結贏新北

▲前台北縣長周錫瑋 6 日承認新北市長黨內初選敗選，並呼籲大家應團結一心，贏得新北選舉。（圖／記者江昱逵攝，2018.4.6） ▲前台北縣長周錫瑋 6 日承認新北市長黨內初選敗選，並呼籲大家應團結一心，贏得新北選舉。（圖／記者江昱逵攝，2018.4.6）

國民黨中央今（6）日公布新北市長初選民調，確定由新北市前副市長侯友宜勝出，競爭對手、前台北縣長周錫瑋受訪時承認敗選，但他同時呼籲國民黨應團結，所有人都要放下過去的誤會與錯誤，大家一條新，才能贏得新北的選舉。

黨中央公布開封民調，確定民調第一名為新北市前副市長侯友宜，第二名為前台北縣長周錫瑋；第三名則為新北市議員金介壽，最終結果由侯友宜代表國民黨參選這次年底選舉的新北市長。

國民黨組發會主委李哲華表示，黨中央為了和諧、團結勝選原則，並不公布詳細民調數字，且經三人共同認可，符合黨內民主機制，新北市黨部將提報 11 日中常會通過。

記者詢問周錫瑋民調落後侯友宜多少，不過周錫瑋並未多談，只說「輸了就輸了，不在意輸多少，一切都是市民的決定」。

周錫瑋強調，雖然他敗選，但是他與侯友宜仍有合作、整合空間；此外，他提到這次敗選，最高興的應該是他太太，「因為年底不用選了。」

現場媒體追問是否就此退出政壇，周錫瑋則語帶保留的說，至少年底這場選舉他不會參加，但未來如果還要參選，至少要「讓太太開心地答應」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』