發票特別獎已創造375位千萬富翁有146張未兌領

為鼓勵民眾持續維持購物消費索取統一發票之良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，統一發票自 100 年 1-2 月期起統一發票開出新台幣 1,000 萬元特別獎 1 組後，根據財政部統計，累計至 106 年 11-12 月期共 42 期，總共開出 521 張千萬元特別獎，已兌領 375 張，未兌領 146 張，也為台灣創造了 375 位千萬富翁。

財政部指出，106 年 11-12 月期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「75350343」，共有 11 人中獎，領獎期限至 107 年 5 月 7 日，但目前仍有 2 人未出面領獎，有 1 張是從台東縣大武鄉大竹村大竹路 6 號的全家超商開出，購買 28 元純萃喝濃厚系玫瑰奶茶，另 1 張在高雄市湖內區中山路 1 段上的台灣中油開出，為 90 元 95 無鉛汽油發票。

此外，107 年 1-2 月期統一發票特別獎中獎號碼也已在 3 月 25 日開出，特別獎 1,000 萬元中獎號碼為「21735266」，可兌領特別獎發票有 15 張，領獎期限至 7 月 5 日，連同 106 年 11-12 月期仍在領獎期限 (107 年 5 月 7 日以前) 內尚未兌領的 2 張特別獎發票，合計有 17 個特別獎等候幸運民眾領取。

財政部也提醒，民眾仔細檢視持有的發票，如對中特別獎應盡速向各直轄市及各縣、市經指定的郵局兌獎，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。





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