麻疹疫情擴大！已11人確診虎航又一空服員中標

麻疹風波再延燒！疾管署 5 日再公布新增 5 例麻疹確診病例，其中一名為台灣虎航空服員，截至目前為止，今年麻疹確認病例已達 11 例，總計接觸者 3013 人。

日前疾管署公布今年首例境外移入麻疹個案，一名 30 多歲男性自泰國返台後出現發燒症狀，原以為是感冒，在上月 17 日時搭乘台灣虎航班機前往日本沖繩，之後才確診為麻疹，經追蹤發現，除個案的一名同事外，另有兩名台灣虎航空服員遭到感染。

疾管署 5 日公布 5 例新增麻疹確診病例，其中 2 例為本土案例，分別為 20 多歲男性、 30 多歲男性，兩人在 3 月 17 日和今年首例境外麻疹移入個案搭乘同班機飛往沖繩，其中一名為旅客，另一人則為機組人員。

3 例境外移入個案則為 40 多歲女性、 20 多歲男性和 30 多歲男性，前兩位在 3 月 17 日搭機由桃園前往澳門，另一位則在同日和弟弟出境前往泰國旅遊，弟弟日前也已確診麻疹。

新增麻疹病例中，其中一名為 3 月 17 日台灣虎航往沖繩航班的機組人員，境外移入個案中也有一名台灣虎航男性空服員。對此，虎航表示，兩人在出現疑似症狀後，隨即就醫確認並停止勤務，並於 4 月 5 日確診為麻疹陽性。

關於此二起案例，台灣虎航提醒，凡是搭乘下列航班的旅客，請留意自身康健狀況並進行自主管理，如有疑似症狀出現，請主動聯絡疾管局 24 小時通報專線 0800-024582 或緊急防疫專線電話 1922 ；同時提醒，近日欲前往流行地區旅遊者，可至旅遊醫學門診評估接種需求，或至疾管署全球資訊網 (www.cdc.gov.tw) 查詢相關資訊。

3 月 31 日 IT-8258/IT-8259 桃園 - 花卷來回航班

4 月 1 日 IT-230/IT-231 桃園 - 沖繩那霸來回航班

4 月 3 日 IT-240/IT-241 桃園 - 福岡來回航班

4 月 4 日 IT-210/IT-211 桃園 - 大阪關西來回航班

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』