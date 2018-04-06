MLB／洋基打線熄火田中將大苦吞賽季首敗

洋基今 (6) 日派出日籍強投田中將大先發，他雖然前 6 局繳出無失分好投，但在 7 局上卻連丟 3 分，總計主投 6 又 1/3 局被敲 6 支安打、送出 7 次三振，失掉的 3 分都是自責分，雖然仍是優質先發的內容，但無奈洋基打線火力不支援，最終也以 2:5 吞下本季首敗。

田中將大在今年春訓有挨轟過多的情形，不過在今年首戰對藍鳥，他卻繳出 6 局僅丟 1 分的成績，還賞給對手 8 次三振，幫助洋基以 4:2 贏球，自己也拿下首勝。

雙方先發投手前 5 局的表現近乎完美，田中和 Andrew Cashner 都沒有讓對手越雷池一步；6 局下洋基靠著「法官」Aaron Judge 的陽春砲先馳得點，總算打破了兩隊的僵局。

不過金鶯很快在 7 局上展開反擊，先是 Jonathan Schoop 敲安上壘，接著 Adam Jones 轟出逆轉的 2 分砲，一下子將田中將大打成敗投，金鶯單局打下 5 分大局，反而以 5:1 超前。

雖然洋基之後靠著 Neil Walker 的安打又追回 1 分，但卻錯失了 8 局下滿壘的大好機會，9 局下面對金鶯終結者 Brad Brach，雖然上到了二壘，但最終卻無功而返，終場就以 3 分差吞下敗仗。

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