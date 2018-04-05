辛勞一甲子台東善心阿嬤陳樹菊要退休了

曾經被美國時代雜誌（TIME）選為 2010 年度百大人物的台東善心菜攤阿嬤陳樹菊，在今年過年前傳出病倒，目前正在高雄靜養中，病況仍未痊癒。據了解，辛苦了將近一甲子的她，如今決定要退休了，未來將把菜攤交棒給姪子經營。

今年 2 月初，陳樹菊阿嬤傳出病倒在菜攤上，經過緊急送醫後發現是盲腸炎破裂，情況十分危急，所幸在緊急開刀後救回一命，不過需要長時間好好地靜養，因此平時所經營的「員金蔬菜」也只能暫時歇業；而這場大病也讓陳樹菊阿嬤下定決心要退休了。

對此消息，陳樹菊的弟弟陳洽銘予以證實。他表示，幾天前接到姊姊的電話，告訴他接下來「要退休了，攤子（菜攤）就交給你了！」而他也馬上交代自己的兒子整理菜攤，將在今年 5 月之後重新開始營業。

今年 69 歲仍孑然一身的陳樹菊阿嬤，有著十分困苦的童年，小時候因為家裡清寒，她從 13 歲就出來賣菜。20 歲那年的她，原本與人論及婚嫁，卻因為父親的一句「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦？」而錯過了婚期；後來因為母親的早逝，她選擇認命工作賣菜，拉拔弟妹一路長大。

由於早年困苦的生活，讓她看到生病的母親、弟弟們受到外界諸多善心幫忙，因此她後來選擇回饋社會，將辛苦賣菜的錢都存下來，捐給需要的人。這樣充滿大愛的善舉，也讓原本是「小人物」的她，一舉成為美國時代雜誌選出的年度百大人物，更被媒體譽為是「台灣之光」、「台東之光」，揚名全球。

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