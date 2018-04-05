臉書指其總計取得8700萬筆個資 劍橋分析公司：最多只有3000萬

在臉書 (Facebook) (FB-US) 更正遭劍橋分析公司 (Cambridge Analytica) 濫用的用戶數據達 8700 萬個之後，劍橋分析公司否認，反而指稱它只使用來自 Aleksandr Kogan 博士研究公司 Global Science Research「不超過 3000 萬人的許可數據」。

劍橋分析公司還聲稱，這些數據即使在 2016 年獲川普競選團隊聘用也從未用於美國總統選舉中，並且在接獲臉書通知後就立即刪除所有原始數據，同時開始移除衍生數據。

臉書之前遭披露劍橋分析公司獲授權使用 5000 個用戶資訊，但獲通知刪除後卻仍保留繼續使用，消息傳出後，臉書因洩露用戶個資，侵犯隱私權及濫用用戶個資等爭議，股價重挫，市值大幅縮水近 1000 億美元。

臉書 4 日再度出面，宣稱遭影響的用戶數不是 5000 萬個，而是最多 8700 萬，並表示將在動態時報置頂貼文提醒這些用戶。它也重新修訂了服務條款，闡明了如何收集和與第三方開發者合作，並宣布了全面的平台 API 限制，這些限制將衝擊許多依附在臉書上的 app，但可防止隱私濫用。臉書 CEO 祖克伯 (Mark Zuckerberg) 隨後召開電話會議，詳細說明此事細節。

劍橋分析公司一再否認有關濫用臉書數據的指證，但臉書仍持續用抨擊該公司作為打擊濫用個資行為的一個例子，以彰顯其正義的立場，但所有第三方開發者無論惡意或善意，全部都遭到嚴格檢視。