臉書個資外洩事件 波及八千七百萬用戶

臉書個資外洩事件，受害用戶數，比之前估計的多很多，臉書說，恐怕有八千七百萬用戶受波及。（夏明珠報導）

先前的說法指這起個資外洩事件受害用戶數大概是五千萬，現在臉書發現應該不只於此，不過它強調八千七百萬是最壞的狀況，實際受影響的用戶數，可能沒有那麼多。

臉書把個資外洩事件，歸咎給一個教授，對方以學術研究之名，透過心理測驗，蒐集臉書用戶和他們朋友圈的個資，按照合作規定，這些個資只能供學術研究使用，不過教授卻違背協議，把個資洩漏給第三方、也就是英國的劍橋分析公司，對此，臉書早就知情，它曾要求劍橋分析公司銷毀這些個資，對方謊稱已經照辦，臉書也這麼輕易就相信了，沒有再進一步查證，它沒想到劍橋分析非但沒有銷毀這些個資，還用來牟利，包括幫美國總統川普設計競選廣告，臉書宣稱自己被騙了，也是受害方，事實上，它在發現個資外洩之後，處理得過份草率，其實也難辭其咎。

除了先前採取的一系列安全補強措施之外，臉書又增加了一些新的作法，包括更新服務條款以及資訊使用規定，下個禮拜開始，臉書還會告知用戶，它們的個資有沒有受到這次外洩事件影響，原本抗拒國會傳喚的臉書創辦人祖克柏，也同意四月 11 號到眾議院商業委員會答詢。