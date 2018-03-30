刪FB帳號！美喜劇演員威爾法洛不滿臉書洩個資

美國喜劇演員威爾法洛 (Will Ferrell) 也加入公眾人物刪臉書帳號的行列了。

由於不滿劍橋分析公司擅自蒐集並濫用臉書用戶個資，威爾法洛在臉書上發文表示，72 小時後即美國時間本周五下午 2 點，正式關閉已經有 1000 萬粉絲的官方帳號。他稱，為了讓粉絲能轉載此事而留下 72 小時的緩衝時間。

他在臉書上發文表示，「我對這次洩密事件很失望，而且我知道我不是唯一一個失望的人。臉書把數據洩密給了劍橋公司，讓他們破壞美國的民主，侵犯民眾的隱私…… 我的良心告訴我，當一家公司肆無忌憚的把科技用於在最無辜的人身上作惡時，我覺得自己沒辦法再使用這家公司的服務。」

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 上週曾說，在個資外洩事件過後，他尚未看到「有意義的人數」刪除臉書帳號。但其實已有不少知名人士刪除臉書帳號。

特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）先前曾說他會刪除特斯拉和 SpaceX 公司的臉書專頁，此後這兩個公司的專頁，也確實消失不見。

老牌女歌手雪兒 (Cher） 也刪除了臉書帳號，但她坦言這是一個「非常艱困」的決定，因為這個平台協助她進行慈善活動，且「網站上也有一些令人驚喜的年輕人。」