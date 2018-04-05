美股盤後─貿易戰升溫 道瓊開盤大跌510點 終場竟反收高231點

經歷了大幅震盪走勢後，美國股市週三戲劇性大幅收高。華爾街竟收復了中國關稅報復引發的大幅跌勢。

道瓊工業平均指數開盤重挫 510 點，終場却收高 231 點，自低點大漲達 741 點。

分析師說，股市充滿情緒，當情緒太多，走勢就會震盪。



道瓊工業平均指數收高 230.94 點或 0.96% 至 24264.30。

Nasdaq 指數收高 100.83 點或 1.45% 至 7042.11。

S&P 500 指數收高 30.24 點或 1.16% 至 2644.69。

費城半導體指數收高 16.92 點或 1.30% 至 1319.01。

蘋果股價上漲 1.9%，帶動大盤反彈。福特與通用汽車亦分別上漲 1.6% 與 3%，早場則大幅下跌。

報導指出，川普總統對北美自由貿易協定 (NAFTA) 的協商要點可能軟化。該消息激勵主要指數上漲至盤中高點。

中國商務部對美國商品課徵關稅，並說關稅目標在 500 億美元的美國商品，包括黃豆與汽車。

川普總統先前提出了進口的中國商品列表，將課徵關稅，應付川普認為的不公平貿易行為。不到一天，中國隨即提出報復措施。

分析師說，市場擔憂貿易戰升高，一旦全面升高，將威脅到全球復甦。

川普今早發布推文指出：「我們不是與中國打貿易戰。許多年前，由代表美國的那些愚蠢無能的人所發動的那場仗敗了。現在我們的貿易赤字一年高達 5000 億美元，還有 3000 億美元智慧財產權遭到侵犯。我們不能讓這種情況持續下去。」

川普的首席經濟顧問 Kudlow 告訴記者說，「他希望以最小的代價解決問題， 我要強調，這是一次有利成長的行動。」

分析師說，股市充滿不確定性，可能進一步震盪。

週二，美國股市大幅上揚，自周一的大幅跌勢中反彈。

經濟數據方面，ADP 公司公布，美國私人企業 3 月新增就業 24.1 萬人，高於預估的 20.5 萬人。