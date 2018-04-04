別只關注中美貿易戰啦！這兩個貨幣趕緊了解一下

近期市場的焦點更多的放在中美貿易問題上，而忽略了另一個和中美貿易戰有些類似的協議，那就是北美自由貿易協定（NAFTA），而加元和墨西哥比索在此期間悄悄的迎來了交易機會，尤其是加元。

3 月至今，美元兌加元和墨西哥比索均有不同程度的下跌：

北美自貿達成倒計時？

近期飽受川普「摧殘」的除了亞馬遜和中國之外，北美自貿協定中的加拿大和墨西哥麻煩也不少，主要原因就是因為北美自貿協定。競選之時川普就曾表示要在美國和墨西哥邊境建牆，最近這牆似乎還真的建起來了。

如此看來北美自貿協定似乎也是一場硬仗，然而知名外匯網站 Forexlive 主編 Adam Button 表示，三個跡象顯示，川普其實已經準備好了，所以很快北美自貿協定就會達成，原本留給美國的時間也不多了：

首先，川普醉翁之意不在酒，真正要的並非北美自貿協定，而是為了可以繞過國會。美國貿易法中對的快速授權通道可以允許總統在不受國會「阻撓」的情況下，進行大的貿易談判，既然可以繞過國會，那麼川普就可以在其中增加商業改革的「願望清單」，而不用再通過對部分政策可能非常敏感的國會。

其中，美國相對的硬仗只是針對中國，至於其他國家，川普只是希望他們可以支持美國。主要國家似乎都得到了美國有關於鋼鐵關稅的豁免，顯然川普並不想傷害全球經濟，只是想讓每個人來到談判桌上，這個策略同樣適用於北美自貿協定。

美國在貿易上的主要對手現在仍然是中國，因此，北美自貿協定恐怕只是要加拿大和墨西哥站在美國這邊。

最後，墨西哥選舉不遠了，留給美國的時間也不多了。墨西哥選舉將於 7 月 1 日進行，大規模的造勢活動將於 5 月開始，這個時間點顯然不是和美國談判的好時候，選舉之後墨西哥組成新政府期間明顯也不是個好時機，可能會讓整件事情陷入倒退。而在今年 11 月，美國中期選舉也要開始了。

拖到那個時候，達成協議的難度就會大大增加。所以川普現在面臨着兩個選擇，要麼達成協議，要麼沒有協議。

綜上所述，Adam Button 認為美國很快就會和加拿大和墨西哥達成自貿協定，屆時加元和墨西哥比索料將迎來大漲。

在 3 月 26 日之時，西太平洋銀行也曾表示，北美自由貿易協定（NAFTA）的風險也似乎過度誇大，加拿大獲得了對鋼鐵和鋁關稅的豁免，而美國顯然放棄了一項有爭議的要求，即所有從加拿大進口的汽車都至少含有 50% 的美國內容。

加元重點了解一下

美國未必會在 5 月就徹底了結北美自貿協定，但是明顯的進展預計還是會有的，因此加元很可能會出現大幅波動。而根據歷年的數據看來，至少在過去的十幾年中，4 月對加元來說都是一段好日子。

而從季節性因素看來，加元在 4 月的漲勢是非常不錯的，過去 12 年中的 4 月，加元都 10 次是上漲的，美加的平均跌幅在 2.45%。而從開頭部分的圖表也可以看出，墨西哥比索的漲勢更為明顯，相比之下，加元的漲幅只有大概 0.2%。

西太平洋此前也表示，美加不太可能持續走強至 1.30-1.35 區間。

『新聞來源／華爾街見聞』