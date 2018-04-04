一張圖：中美貿易戰第二回合大PK！

摘要：針對昨日美國發布對中國產品徵收關稅清單建議，今日中國強力反擊，決定對美國的大豆、玉米、小麥、牛肉、汽車、飛機和部分化工品等 106 項商品加征 25% 的關稅，中美貿易戰戰況再次升級。

3 月 9 日，川普簽署關稅公告，決定對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，而後，美國政府豁免了絕大多數進口鋼鋁來源國，關稅目標直指中國。

3 月 23 日，中國商務部發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅，該清單暫定包含 7 類、128 個稅項產品，按 2017 年統計，涉及美對華約 30 億美元出口。

而在今天，中美貿易戰第二回合如期開打！

美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，該清單涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業，包含大約 1300 個獨立關稅項目，總規模大約為 500 億美元。

隨後，中國強力反擊， 國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、玉米、小麥、牛肉、汽車、飛機和部分化工品等 106 項商品加征 25% 的關稅，中國加征關稅的商品金額約為 500 億美元。

下面，一張圖帶你了解中美貿易戰第二回合戰況。（可點擊查看大圖）

『新聞來源／華爾街見聞』