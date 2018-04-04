中美貿易戰 是否會推動進一步改革開放？

摘要：首創證券認為，儘管美國對中國有大量不實指責，但從美方訴求來看，要求市場在資源配置中發揮更大作用、加大知識產權保護、國企改革、去產能、擴大開放等方面的要求與中國改革開放的方向並不違背。

主要觀點：

中國宣布對美國相關產品徵稅是雙方短兵相接的開始，但目前雙方都保持了一定的克制；

在美國宣布對 600 億美元中國商品徵稅之後，未來兩個月將是決定貿易戰走向的關鍵時期；

從美方的訴求來看，要求市場在資源配置中發揮更大作用、加大知識產權保護力度、國有企業改革、去產能、擴大開放領域、推動貿易平衡以及減少農業補貼等方面的要求與中國改革開放的方向並不違背；

美方此時發難與中國產業發展對其構成的威脅直接相關，充分體現了美方「依結果行事」、不連貫的政策風格；

中國不太可能在推動先進製造業發展、資訊安全等方面讓步，但可能會通過擴大進口、加大知識產權保護保護、推動國有企業改革等方面做出積極回應。

此次貿易戰只是開始，類似的橋段還會頻繁上演。

正文：

短兵相接之後，中美兩國將迎來討價還價的過程

4 月 2 日，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務，並於當日起實施。從財政部的網站可知，相關產品涉及 7 類 128 項。其中對相關水果及製品 120 項進口商品加征 15% 的關稅，對豬肉及其製品加征 25% 的關稅。同時，現行保稅、減免稅政策不變。根據官方說法，這是對美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅所做出的對等反應，平衡美方相關措施對中國造成的損失。

從第一輪的較量來看，雙方均保持了較大的克制。從中國來看，鋼鐵和鋁並非輸美主要產品，占中國對美出口金額不到 1%。從美國來看，美國出口至中國的豬肉及製品，僅占美國豬肉及製品出口總額的 9%；出口至中國的水果，僅占其水果出口總額的 6%；出口至中國的堅果，僅占其堅果出口總額的 3%。可以說，第一輪只是雙方一個試探性的交鋒。

而在美國宣布對鋼鐵和鋁徵收關稅之後不久，川普總統宣布對總值達 600 億美元的中國進口商品徵收大規模關稅，矛頭直指《中國製造 2025》。但一周後，美國貿易代表萊特希澤宣布，延長被加征關稅中國商品清單的公示期至 5 月底，意味著 6 月以前，美國不會對中國產品徵收關稅。相較於過去簽署備忘錄之後半個月之內開始採取行動，此次實際上將公示期延長了差不多兩個月，這為雙方展開談判和討價還價提供了一個緩衝。可以說，在雙方進行了初步的短兵相接之後，未來兩個月將是決定此次中美貿易戰走向的關鍵時期。

美方的部分訴求與中國推動改革和擴大開放並行不悖

目前雙方的劍拔弩張，圍繞着貿易展開了激烈的交鋒。但是通過我們之前的報告《中美貿易戰，美方訴求為何？》可知，貿易只是美方目前可以找到的對中國進行攻擊的最直接的武器，就是以國家安全為名，對相關產品進行徵稅。雙方如果進行有誠意的談判，那麼加多少關稅就可能不是雙方在談判桌上所討論的，除了加多少關稅以外，中美雙方還將圍繞政府補貼、市場開放等問題展開交鋒。

通過研讀美國代表貿易辦公室發布中國履行入世情況的評估報告可知，儘管其中充滿了對中國的不實指責，但一些訴求實際上與中國推動改革開放的目標並行不悖。從完善社會主義市場經濟體制到進一步擴大開放方面，都能找到一些契合點。從這個角度看，外部的壓力對我們並不完全是一件壞事。據不完全分析，

一是讓市場在資源配置中起決定性作用。黨的十八屆三中全會提出的全面深化改革方案，明確提出要發揮市場在資源配臵中發揮決定性作用。黨的十九大報告也進一步強調了這一點，並作為新發展理論的重要組成部門。而在美方的評估報告中，隨處可以見到關於政府對微觀經濟行為干預過度的指責。減少對微觀企業運行的干預，確實也是讓市場在資源配置中發揮作用決定作用的一個重要方向。從這一點看，美方的訴求與我們改革開放的方向存在一定的一致性。

二是加大知識產權保護力度。自從 1990 年代開始，對知識產權保護不力是就是美方反覆提及的一個重要議題。當然，存在這一些無理的歪曲和不實指責，例如有意識地竊取美國商業機密等等。但是從大方向上來看，加大保護知識產權確實是中國由製造業大國走向創新大國的必由之路。黨的十九大報告就明確提出要強化知識產權的創造、保護和運用。從未來發展方向看，在加快建設創新型國家的征程中，對知識產權的保護只會加強而不會削弱。

三是推動國有企業改革。美方對中國不滿一個突出表現就是國有企業在市場競爭中獲得了所謂的不公平競爭地位。讓有所市場主體在公平、透明的市場中進行平等的競爭，是社會主義市場經濟體制改革的重要方向。十九大報告除了強調要繼續推進混合所有制改革的同時，對國有企業改革也有了新的提法，從過去的強調國有企業轉變為強調國有資本的保值增值，推動國有資本做強做優做大。這說明未來政府有可能減少對單個國有企業具體經營的干預，逐步打造公平競爭的市場環境。

四是繼續推動去產能。去產能是供給側結構性改革的重要內容。黨的十九大、中央經濟工作會議都強調要繼續推動去產能。在剛剛結束的兩會上，《政府工作報告》進一步明確了今年煤炭和鋼鐵去產能的具體目標。儘管美方對過剩產能的產生方面的分析有失偏頗，但是在結果上，中國推動去產能確實有利於減少美方所謂中國向全球輸出過剩產能的無端指責。

五是進一步擴大行業開放，推動貿易平衡。十九大報告明確提出，要推動形成全面開放新格局。在行業准入方面，全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，擴大服務業對外開放。服務業尤其是美方所期待的金融、法律等專業服務，都有可能進一步擴大開放門檻。同時，在貨物貿易方面，中央經濟工作會議也明確強調要推動實現貿易平衡。在一定程度上，這些工作既是我們進一步推動中國經濟融入世界經濟體系的重要舉措，同時在一定程度上也是推動中國打破美方指責的重要方式。

六是適度減少農業補貼。從各國發展經驗來看，無論是保護糧食安全還是維護本國農民的利益角度看，對本國農業進行必要的保護必不可少。而十九大首次提出的鄉村振興戰略，一個重要的方向就是藏糧於地，也就是說不盲目追求擴大糧食產量，實行必要的休耕輪耕。這在一定程度上意味著過去對農業的過度補貼有可能進行調整。

七是積極推動加入政府採購協議。推動加入政府採購協議是中國政府長期以來一直在積極推動的。預計未來有可能加快進度。

雙方討價還價之後中方可能在堅持底線基礎上做出更積極的反應

在美國貿易代表辦公室關於中國加入世貿組織的評估報告中，喋喋不休的糾纏於 2015 年中國發布的《中國製造 2025》規劃，並對其中所提到的十大主要產業進行了點名，並且強調中國扶持這些產業的做法一定程度上與世貿組織的原則相違背。在此，是否違背 WTO 原則是一件各持其詞的事，如果糾纏於這個問題，很難短時間內得到確切的結論。

需要強調兩點的是：一是美方對《中國製造 2025》的評論中，有意或者無意地忽視了一點，該規劃強調的是「市場主導，政府引導」，更多的是強調發揮市場機制在產業發展中的作用。二是對產業發展進行規劃和引導是中國改革開放取得的重要經驗，過去美方對此並無太多的異議。例如國際金融危機以後，為了應對國際金融危機衝擊，2010 年國務院發布了《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，提出要大力發展七大戰略性新興產業。相比《中國製造 2025》，該決定的政府導向性更強，但是在共同抗擊國際金融危機衝擊的目標下，美方並無太多的異議。此次對《中國製造 2025》的攻擊，更多的原因在於中國在高技術產業的發展已經對美國在此領域帶來了威脅和挑戰。這裡也明顯地體現出美國「以結果行事」的政策導向。

在雙方短兵相接之後，無論是美國貿易萊特希澤還是白宮的貿易顧問納瓦羅，都在不同場合表達了進行談判的意願，尤其是對華鷹派人物納瓦羅在接受 CNBC 採訪時就表示，美國需要平等競爭但也不期望爭端升級。因此，未來一段時間是雙方進入討價還價的階段。初步判斷，在一些核心問題上如支持先進製造業發展、保護國家資訊安全、禁止洋垃圾的進口等方面，中國是不會有太大的讓步空間。但是在一些方面中國還是會做出積極反應。

一是從短期安撫美國人的情緒出發，中國將擴大從美國的進口。在晶片等高科技產品對華出口仍然受到控制的情況下，中國擴大進口的商品主要還是以大豆和飛機為主，同時增加一些能源產品。

二是中國將進一步擴大開放。兩會期間，李克強總理在記者招待會上宣布的各項開放措施將得到嚴格的落實。知識產權保護的力度將進一步加大，目前存在的各種打擦邊球的行為將被嚴厲打擊，版權保護將進一步加強。對外資的開放領域將進一步擴大，負面清單將很快出台，相關服務業准入門檻將進一步降低。此外，各種明里暗裡要求的技術轉讓要求會被嚴格禁止。

三是中國的機構改革、去產能等工作也將被作為重要籌碼提上桌面。法律法規政出多門、部門相互之間扯皮也是美國對中國抱怨比較多的方面，而此次機構調整一定程度上有利於權力的集中和整合，防止出現推諉現象，這也將是中國對美談判的重要籌碼。同時中國也有可能承諾繼續推動相關法律法規的完善。

四是國有企業混合所有制改革將會加快進程。美國所謂國家安全受到威脅的理由，除了高技術領域受到中國挑戰以外，中國國有企業在一些領域的快速擴張也使得美國受到了莫大的威脅。根據改革確定的方向，混合所有制改革將會進一步提速，推動企業成為自主經營的主體。

對未來的展望

冰凍三尺，非一日之寒。大國崛起的修昔底德陷阱使得中美政治、經濟乃至意識形態等方面的衝突不可避免。與 1980 年代美日貿易衝突相比，中美之間意識形態存在較大的差別；與冷戰時期的美蘇衝突相比，目前的中美之間緊密的經貿聯繫使得雙方不太可能採取當時那種直接的軍事對抗。過去的經驗在解決中美之間的對抗和衝突方面並不適用。但我們相信，民族主義口號下的群情激昂並不有利問題的解決，兩敗俱傷式的衝突除了短暫的宣洩以外，可能對雙方利益帶來長久的損害。理性將會代替激情，鑒於美方的部分訴求也是中國未來改革開放的方向，我們堅信，中美的此輪的衝突將會在雙方可以接受的範圍內得到解決。

但是，目前的貿易衝突僅僅是一個開始，未來的對抗和摩擦還將持續不斷地上演。在這個過程中，類似的橋段還會不斷上演。這可能是考驗兩國領導人政治智慧的開始。

* 本文作者首創證券分析師張一，原文標題《中美貿易戰，是否會推動進一步改革開放？》。*

『新聞來源／華爾街見聞』