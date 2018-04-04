301關稅來勢洶洶 中國對美汽車出口要被扼殺於搖籃了？

摘要： 美國對華 301 調查，大有將中國對美汽車出口扼殺在萌芽狀態的勢頭。但是，中國車企真有擔心的必要麼？

美國對華 301 調查，大有將中國對美汽車出口扼殺在萌芽狀態的勢頭。

據彭博報導，川普對至少 500 億美元中國商品徵收關稅的計劃一旦開始實行，就意味著大多數從中國進口的轎車、商用卡車以及汽車零部件將面臨額外稅率，對於美國汽車製造商來說，他們未來在決定進口之前就必須要三思。

報導援引汽車市場研究公司 LMC Automotive 高級副總裁 Jeff Schuster 稱，在當前這個時點，美國車企進口汽車的計劃都要被擱置。「這是讓中國來到談判桌前的策略。」

事實上，在過去數年，中國汽車出口並無太大增長，而對美汽車出口則更是處於起步階段。

據長江證券汽車研究團隊統計，2012 年中國整車出口為 137.5 億美元，到了 2017 年也才 140.6 億美元，年均複合增速為 0.4%。

在出口目的地上，2017 年中國整車出口共計 106 萬輛，其中美國僅有 5.3 萬台，占比僅為 5%，其他主要出口國包括伊朗、越南、智利、秘魯等。

具體到美國本土，中國對美汽車出口數額之低從車企巨頭數據也可見一斑。據市場研究公司 Autodata，就在上個月，通用汽車從中國進口到美國的別克昂科威僅有 4367 輛，在通用銷量中的占比不到 1.5%。上個月美國從中國進口的凱迪拉克 CT6 混動版，才區區 17 輛。

相比之下，長江證券統計顯示，過去數年來中國汽車進口則穩步增長，由 2012 年的 414.6 億美元增長到 2017 年的 510.3 億美元，年均複合增速為 4.2%。2017 年中國進口總量為 125 萬輛，其中從美國進口 28 萬輛，占比達到 22%。因此，長江證券認為，中國汽車行業受貿易戰影響較小。

從中國汽車零部件出口來看，全球零部件製造逐漸向中國轉移，雖然美國已成為中國汽車零部件主要出口目的地，但中國對美國市場的依賴已在逐漸降低。

據長江證券，2007-2017 年，中國汽車零部件出口金額由 294.98 億美元增加至 637.78 億美元，複合增速約 8%，大幅超越全球汽車銷量複合增速 3.1%。

美國在過去雖然是中國零部件工業主要出口國家之一，但其近年在中國零部件出口總量中比重有所下滑，由 2015 年的 29.4% 下滑至 2017 年的 26.6%。而以俄羅斯、哈薩克斯坦、印度等國家為例，2016-2017 年中國對這些國家汽車零部件出口明顯提速，增速已超越美國，它們日益成為中國重要零部件輸出地區。

美東時間 4 月 3 日，美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業，包含大約 1300 個獨立關稅項目。美國貿易代表辦公室建議對清單上中國產品徵收額外 25% 的關稅，以彌補美國在科技領域所受到的影響。

清單顯示，大多數的商品並不直接面向日常消費者。但是，這依然會影響到美國生產商的供應鏈。部分商品包括：化學製品、發光二極管、摩托車和牙醫設備。

『新聞來源／華爾街見聞』