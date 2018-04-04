中方回應美國301徵稅建議：將對美產品採取同等力度、規模的對等措施

摘要：中國外交部、商務部及駐美使館齊聲表示，美方做法嚴重違反了 WTO 基本原則和精神，中方將立即訴諸 WTO 爭端解決機制，同時針對美國產品的對等措施將於近日公布。

美國對中國的 301 關稅細節公布，中國外交部、商務部以及駐美國大使館隨即再度發出警告。

外交部發言人陸慷表示，美方不顧中方的嚴正交涉，毫無事實根據，公布徵稅建議，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，中方強烈譴責，堅決反對。

美方此舉罔顧 40 年來中美經貿合作互利共贏的本質，罔顧兩國業界的呼聲和消費者的利益，不利於美國國家利益，不利於中國國家利益，也不利於全球經濟利益。

美方做法嚴重違反了世貿組織的基本原則和精神，中方將立即將美方這一錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制。同時，我們將根據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，準備對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。這些措施，近日將會公布。我們有信心、有能力應對美方任何貿易保護主義措施。

中國商務部新聞發言人也第一時間發表談話，表示中方堅決反對，並將於近日依法對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。

商務部新聞發言人稱，美方不顧中方的嚴正交涉，毫無事實依據，公布徵稅建議，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，中方強烈譴責，堅決反對。

他指出，美方此次公布的清單，罔顧 40 年來中美經貿合作互利共贏的本質，罔顧兩國業界的呼聲和消費者的利益，不利於美國國家利益，不利於中國國家利益，也不利於全球經濟利益。

他表示，美方做法嚴重違反了世貿組織的基本原則和精神，中方擬立即將美方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。

「我們將根據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，準備對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。這些措施，近日將會公布。」商務部新聞發言人說，我們有信心、有能力應對美方任何貿易保護主義措施。

中國駐美國大使館在聲明中稱，中方強烈譴責、堅決反對美方在毫無事實依據情況下發起對華 301 調查並公布徵稅建議。

聲明認為，美方做法嚴重違反了世貿組織基本原則和精神，是典型的單邊主義和貿易保護主義，不利於中國國家利益，不利於美國國家利益，也不利於全球經濟利益。聲明還提到：

來而不往非禮也。中方將立即訴諸世貿組織爭端解決機制。同時，將根據中國有關法律，對美國產品採取同等力度、同等規模的對等措施。

希望美方保持理性，著眼長遠，不要在錯誤的道路上越走越遠。

美東時間 4 月 3 日，美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，該清單涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業，包含大約 1300 個獨立關稅項目。美國貿易代表署建議對清單上中國產品徵收額外 25% 的關稅，以彌補美國在科技領域所受到的影響。

美國貿易代表處公布的清單顯示，大多數的商品並不直接面向日常消費者。但是，這依然會影響到美國生產商的供應鏈。部分商品包括：化學製品、發光二極管、摩托車和牙醫設備。

『新聞來源／華爾街見聞』