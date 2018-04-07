熱門股─智慧家庭、物聯網產品雙引擎熱轉 群光營運看升

群光 (2385-TW) 去 (2017) 年每股賺 5.92 元 創三年新高，董事會也通過今年將分別配發 4.45 元現金股利及 0.05 元股票股利，殖利率逾 6%，看好群光在智慧家庭和遊戲市場的成長動能，部分外資調高群光目標價。法人分析，今年群光附加價值較高的產品營收占比可望持續提高，有助營運動能。

今年 1 月受惠智慧家庭與物聯網（IOT）產品需求拉抬，群光營收繳出年成長 22.4% 的成績，不過 2 月在工作天數影響下，營收降至年衰退 10.73%，累計前 2 月仍有年成長 5.74% 的表現。

群光主要營運業務，包括鍵盤、數位影像產品、電源供應器產品的製造及銷售，而群光近幾年來也積極轉型，短短 5 年內一家非 PC 營收不到 2 成的公司，轉變為非 PC 占比突破 5 成。

目前群光非 PC 產品線，主要涵蓋伺服器、電競、遊戲機、智慧家庭和物聯網等領域。法人表示，去年雖受到直接人工成本增加、電子原物料漲價等不利成本的影響，不過群光在優化產品組合，包括智慧家庭、智慧綠建築、雲端、遊戲機與電競相關等附加價值較高的產品，營收占比已超越 5 成，推升去年毛利率站穩 17% 以上。

展望後市，群光智慧家庭產品去年營收年增達近 8 成，電競相關產品的營收也較前年成長近 6 成，預估今年附加價值較高的產品營收占比可望持續提高。目前瑞信證也上修群光目標價，由先前的 98 元上修到 105 元，並給予表現優於大盤評等。