大蕭條來最慘Q2開局 但投資者應該歡迎股市波動？

中美之間的貿易鬥爭持續加劇，以及美國總統川普對亞馬遜的指責，使得投資者拋售消費品類股與科技股，S&P 500 指數正遭遇經濟大蕭條後，最慘的第二季開季，但嘉信理財認為，波動不會終結這波牛市，反而會使其更加強壯。

根據《彭博社》數據，S&P 500 指數在 4 月 2 日下跌 2.2%，為 1929 年以來最慘的 4 月開季，當年跌幅為 2.9%，隨後股市崩盤，著名的經濟大蕭條開始。

S&P 500 指數繳出 1929 年以來，最慘的四月開季

然後《Marketwatch》報導，嘉信理財的分析師認為，美股在面臨波動挑戰下，將變得更茁壯，因此儘管波動在過去大幅變動，VIX 恐慌指數出現 6 次漲幅或跌幅超越 20% 的狀況，投資者應該試著擁抱波動。

最近的股市動盪，使美股主要指數經歷兩年以來的首次修正，道瓊工業平均指數和 S&P 500 指數在 2 月進行修正，納斯達克綜合指數周一則是下跌 2.74%。然而，嘉信理財認為這不代表著牛市即將結束，實際上可能會使股市的基礎更加穩固。

納斯達克綜合指數走勢圖

2017 年是個股市波動率異常安靜的年份，波動來到歷史新低，而現在的情況，看起來比沒波動時更可怕，嘉信理財的首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「諷刺地，現在可能是一個更健康的投資環境，可以幫助牛市保持活力。」

Sonders 指出：「估值在 2018 持續上揚，而現在有機會有所回落，價格會有所調整，而盈力能力也會變化。此外，市場情緒也將從異常樂觀的水平，回到中性水平。」

而目前還有許多因素有利於市場多頭，包括強勁的勞動力市場和季度盈利，目前都以多年來最快的速度增長中，儘管出現修正，這些因素並沒有消失。

嘉信理財指出：「這可能不是熊市的開始，但它現在不像『牛市』 - 它更像是一個『兔子市場』，緊張的股市呈現上下跳動。雖然有時令人不安，但我們仍然認為現在的經濟和盈利環境，應該會支持牛市的延續，儘管波動性更大，風險更高，並且短期內會出現類似兔子的行為。」