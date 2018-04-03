特斯拉Model 3生產遲滯 馬斯克接手管理

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 傳出無法達成第一季 Model 3 產量目標後，其高層有所異動。

消息指稱，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 已經接手負責特斯拉這款旗艦電動房車的生產工作，原本負責此工作的資深工程副總 Doug Field 是特斯拉 2013 年從挖角來的前蘋果高層，日後將專司「汽車工程」。

特斯拉發言人表示，「Model 3 的生產是特斯拉首要任務，所以 Elon 會將時間花在這裡，而 Doug 則聚焦在車輛工程。」

作為大眾汽車製造商，特斯拉的未來取決於 Model 3 的高效自動化生產，但該公司面臨著生產速度和零件品質方面的重大問題。

馬斯克 2017 年 7 月時表示，到 12 月之前，Model 3 每月產量可望達 2 萬輛，但隨後下修為每週 2500 輛。週一稍早，汽車部落格 Jalopnik 報導，截至第一季底，特斯拉 Model 3 每週產量 2000 輛。

除了 Model 3 生產問題，特斯拉近幾週也疲於對應一連串壞消息。上週四特斯拉宣布自願召回 123000 輛 Model S 車，因為動力轉向零件有瑕疵。上週，NHTSA 對特斯拉自動駕駛系統展開調查，因為該系統恐與一樁加州死亡車禍有關。