新的一季開始 美國股市遭遇的重大問題

根據 MarketWatch 分析報導，上週，上個月，上一季，美國股市表現令人失望。今日，新的一季交易開始。研究顯示，4 月，美國股市傾向上漲。然而今日，美國股市却有二大障礙橫亙於前：貿易戰與科技稅法的擔憂。

中國大陸決定對逾 100 項美國商品課徵關稅。此外，川普總統亦發布推文，抨擊亞馬遜公司，指責該公司少有繳稅，甚至全未繳稅，他還威脅要取消北美自由貿易協定 (NAFTA)，停止讓資金流入墨西哥。

亞馬遜的情況，難以預料。在川普的領導下，與華盛頓進行的協商也難以信賴。

RBC 資本公司分析師卡薇席娜 (Lori Calvasina) 說，美國股市還面臨著另外一項問題：投資人認為股價依舊偏高，他們的警告不可輕忽。

卡薇席娜說，最新的調查顯示，投資人不認為股價具有吸引力。該調查顯示，僅有 16% 的投資人認為股價具有吸引力，43% 認為股價已偏高或非常高。

她說：「未來 6 至 12 個月，我們依舊看好股市，但投資人認為股價缺少吸引力，讓我們於短期內，更加謹慎。」

這份調查還顯示，過去三個月，49% 的受訪者對股市的樂觀程度有所減少。

卡薇席娜還詢問投資人，股市的最大風險為何。結果毫無意外，貿易戰與關稅高居榜首。的確，穩定與明確才是股市上漲的動能。

她並指出：「如果近來的低點無法守住，我們認為 2010，2011 及 2015-2016 年的回檔走勢可供參考，S&P 500 於這些年的回檔走勢中，下跌了約 14% 至 19%。」