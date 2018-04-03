台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月3日

中國政府近期積極鼓勵台灣廠商到大陸掛牌上市，特別是具指標地位大廠，台積電再度被點名。大陸網路媒體近期「重磅」報導，指台積電因業務發展需要，將在大陸發行中國存託憑證（CDR），台積電發言體系昨（2）日澄清這是無稽之談。

美中貿易戰一觸即發，中央銀行總裁楊金龍昨（2）日在財委會上強調，「美中貿易戰還未正式開打」，兩國還有緩和空間；不過，美中爆發貿易戰，對台灣「不會是利多」，即使發生，央行也不會採取「貶值救出口」政策。

矽晶圓持續缺貨對半導體生產鏈影響擴大，供應商透露，矽晶圓廠今年及明年的總產能中已有 7～8 成被大廠包下，隨著大陸市場需求逐步轉強，矽晶圓不僅會缺到明年底，價格也將一路漲到明年底。

聯合報

振興國旅 強打南台灣

大陸 回敬美報復性關稅

楊金龍：不會貶值救出口

經濟日報

四大電子代工廠 匯損近 200 億

台積闢謠 不會赴陸發 CDR

央行外匯存底操作 有三原則

蘋果日報

救低薪 央行：調薪僅短期效果

極速翻滾 蜘蛛機器人來了

清明抱股過節 先減碼至 6 成

中國時報

美下波制裁對象 台韓恐入列

比特幣高風險 央行促納管

外資喊買可成 出脫大立光

工商時報

矽晶圓大缺貨 漲價到明年底

美元連貶 5 季 Q2 續看弱

超級獨角獸 阿里全吃餓了麼

自由時報

美 301 將掀牌 鎖定「中國製造 2025」產品

離岸風電題材吹捧 世紀鋼、新光鋼漲很大

中國要求備案登記 上千家 P2P 恐退市

