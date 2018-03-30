日本尋求美國鋼鋁關稅豁免 麻生太郎重申：絕不變成雙邊談判

鉅亨網新聞中心 2018年3月30號18點22分

日本財務大臣麻生太郎周五表示，日本希望爭取美國鋼鋁關稅豁免，但不希望談判最終變成軍事及經濟的雙邊討論。

據《彭博》報導，麻生表示，戰後美國建立了一個多邊貿易體系，而不是雙邊貿易體系，全世界都朝此方向發展。但近期，美國人為了解決貿易逆差問題，而將事情都導入雙邊談判。

他說：「我們不希望變成這樣的對談。」

日本對美國的貿易順差一直是兩國之間摩擦的根源，川普更是拿來大書特書，在當選總統後不久，就猛力批評日本的貿易及匯率政策。最近，川普豁免了多數盟友的鋼鋁關稅，遲遲不肯在此事允諾日本。

麻生說，日本會避免將鋼鋁談判演變為雙邊貿易談判，日本對此仍堅持拒絕。

川普近來成功讓南韓在內國家，依美國政府意願展開雙邊談判，不過日本仍強力倡導多邊貿易，也主導美國退出之後的 TPP，讓這個亞太地區 10 國的貿易協議得以繼續。

日本首相安倍晉三下個月將訪問美國並會見川普，雙方預計要談北韓的議題，但貿易上的分歧可能帶來干擾。

安倍到訪前，川普上周就表明，他想談論貿易問題。他說，自己無法想像其他國家占美國便宜那麼久，但是「那些日子已經結束了」。